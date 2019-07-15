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Ястремська обійшла Цуренко і стала другою ракеткою України

Новини » Спорт    15.07.2019 - 10:25
Ястремська обійшла Цуренко і стала другою ракеткою України
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/Wimbledon)

Світоліна піднялася на 7 місце

Даяна Ястремська обійшла Лесю Цуренко в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стала другою ракеткою України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

За підсумками Вімблдону Цуренко, яка покинула британський турнір після першого кола, втратила три позиції і опустилася на 36 місце, пропустивши вперед 19-річну Ястремську (34 місце).

На одну сходинку поліпшила своє становище перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона стала першою українкою, яка зіграла в півфіналі турніру серії "Великого шолома" (Grand Slam). Це дозволило тенісистці вийти на сьому позицію.

Ще одна 19-річна українка Катаріна Завацька дебютувала в топ-150 рейтингу в ролі п'ятої ракетки України. Напередодні вона виграла найбільший турнір в кар'єрі - 100-тисячник в Контрексевіле, Франція.

Ястремська обійшла Цуренко і стала другою ракеткою України

Фото: результати українок в рейтингу WTA (скрін зі сторінки)

Нагадаємо, 17-річна українська тенісистка Дарина Снігур вперше виграла юніорський Вімблдон

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