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Друга ракетка України Ястремська дебютує в топ-25 рейтингу WTA

Новини » Спорт    07.10.2019 - 09:33
Друга ракетка України Ястремська дебютує в топ-25 рейтингу WTA
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/wuhanopentennis)

Світоліна втратила одну позицію

Друга ракетка України Даяна Ястремська п'ятий тиждень поспіль оновлює особистий рекорд в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Відповідний список за 7 жовтня опубліковано на сайті організації.

Після виходу в фінал парного розряду турніру в Пекіні Даяна дебютувала в топ-25 рейтингу, розташувавшись на 23 сходинці.

Особисті рекорди в рейтингу встановили ще дві українки. На одну сходинку піднялася Катаріна Завацька (117 місце), а на чотири рядки - Дар'я Снігур (321).

Леся Цуренко, яка не виступає через травму, продовжує втрачати позиції (73), а ось Катерина Козлова поліпшила своє становище на дві строчки (83).

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опустилася на одну сходинку і тепер займає 4 місце. Її випередила японка Наомі Осака, яка виграла турнір в Пекіні.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська заявлені на турнір WTA Кубок Кремля, який пройде в столиці Росії з 14 по 20 жовтня.

Раніше перша ракетка України назвала Підсумковий турнір WTA собі за мету на кінцівку сезону, де їй необхідно захистити торішній титул.

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