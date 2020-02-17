У тіні перебуває близько чверті економіки України

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У більшості випадків ініціатором тіньових розрахунків виступає продавець товару

Тіньові операції становили четверту частину від офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 2018 рік, або 846 млрд грн. Про це свідчать дані дослідження Ernst & Young, проведеного у рамках меморандуму с Мінекономіки, НБУ та Держстатом, повідомляє прес-служба НБУ.

Попередні результати дослідження "Зниження рівня тіньової економіки України через використання електронних платежів" були презентовані під час робочої зустрічі з представниками низки державних органів у Національному банку України.

За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік, перебуває в тіні, з них:

19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка,

4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто - негрошова тіньова економіка.

Дослідження в Україні свідчить, що більше чверті (26,2%) обсягу "готівкової тіньової економіки" (це 5,3% ВВП або 190 млрд грн) - це "наслідкова тіньова економіка", де ініціаторами розрахунку готівкою є обидві стороні - і продавець, і покупець. А решта (73,8%) загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% ВВП - 512 млрд грн) - це "пасивна тіньова економіка", ініціатором якої є продавець.

Ernst & Young провела подібні дослідження у 33 країнах світу, серед яких Чеська Республіка, Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Боснія і Герцеґовина, Сербія та інші країни. Історично рівень тіньової економіки серед зазначених країн коливався від 10,1% до 26,9% від обсягу ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%). П