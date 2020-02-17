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В тени находится около четверти экономики Украины

Новости » Экономика     17.02.2020 - 16:46
В тени находится около четверти экономики Украины
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В большинстве случаев инициатором теневых расчетов выступает продавец товара

Теневые операции составляли четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по 2018 год, или 846 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные исследования Ernst & Young, проведенного в рамках меморандума с Минэкономики, НБУ и Госстатом, сообщает пресс-служба НБУ.

Предварительные результаты исследования "Снижение уровня теневой экономики Украины с помощью использования электронных платежей" были презентованы во время рабочей встречи с представителями ряда государственных органов в Национальном банке Украины.

По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд грн или 23,8% от официального ВВП по 2018 год, находится в тени, из них:

  • 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика,
  • 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика.

Исследования в Украине свидетельствует, что более четверти (26,2%) объема наличной теневой экономики" (это 5,3% ВВП или 190 млрд грн) - это теневая экономика, где инициаторами расчета наличными являются обе стороны - и продавец, и покупатель. А остальные (73,8%) общего объема украинской теневой экономики (или 14,4% ВВП - 512 млрд грн) - это "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец.

В тени находится около четверти экономики Украины

Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%).

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

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