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Більшість українців погоджуються на зарплату "в конвертах"

Новини » Економіка     22.01.2020 - 11:36
Більшість українців погоджуються на зарплату "в конвертах"
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Якщо зарплата висока, українцям байдуже, як її платять

Працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

У той же час серед непрацюючих тільки 46,0% погоджуються на зарплату "в конверті".

Більшість українців погоджуються на зарплату &quot;в конвертах&quot;

razumkov.org.ua

Серед найманих працівників немає консолідованої думки про те, який варіант отримання заробітної плати є більш привабливий. Відповіді респондентів розподілені майже рівно між альтернативами "більш висока зарплата плюс частина неофіційно "в конверті" - 28%; "нижча зарплата, але вся вона виплачується офіційно" - 22%; "залежно від того, наскільки великою буде "неофіційна" частина зарплати" - 29%.

Більшість українців погоджуються на зарплату &quot;в конвертах&quot;

razumkov.org.ua

Дослідження Центру Разумкова проведене 6-11 вересня 2019 року серед 2 018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, опитування власників і топ-менеджерів українських компаній, проведене КМІС, показує, що у 2018 році 45% заробітної плати працівникам було виплачено неофіційно.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).

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