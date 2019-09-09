ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Втрати держбюджету від тіньових схем оцінили у 150-275 млрд грн

Новини » Економіка    09.09.2019 - 13:40
Втрати держбюджету від тіньових схем оцінили у 150-275 млрд грн
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше втрат від контрабанди та зарплат в конвертах

Обсяг тіньових схем в економіці України оцінюється від 550 до 1050 млрд грн, через що державний бюджет втрачає від 150 до 275 млрд грн. Про це свідчать дані дослідження, яке провели Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine.

За даними дослідження, найбільше державний бюджет України недоотримує від через існування схем на митниці, виплату зарплат у "конвертах" та виведення прибутків на офшори.

Вплив на бюджет найбільш популярних шляхів ухилення від сплати податків:

"Сірий імпорт", контрабанда

  • Обсяг - 209-311 млрд грн, втрати бюджету на рік - 63-93 млрд грн

Офшорні схеми

  • Обсяг - 120-200 млрд грн, втрати бюджету на рік - 22-36 млрд грн

Зарплати в "конвертах"

  • Обсяг - 50-200 млрд грн, втрати бюджету на рік - 25-74 млрд грн

Тіньова оренда сільськогосподарських земель

  • Обсяг - 19-69 млрд грн, втрати бюджету на рік - 6-22 млрд грн

Конвертаційні центри

  • Обсяг - 40-60 млрд грн, втрати бюджету на рік - 12-18 млрд грн

Контрафакт

  • Обсяг - 35-55 млрд грн, втрати бюджету на рік - 10-12 млрд грн

"Скрутки" (маніпуляції з ПДВ)

  • Обсяг - 42-54 млрд грн, втрати бюджету на рік - 7-9 млрд грн

Оформлення штатного працівника підприємцем

  • Обсяг - 10-16 млрд грн, втрати бюджету на рік - 4-7 млрд грн

Заниження оборотів

  • Обсяг - 30-90 млрд грн, втрати бюджету на рік - 2-2,5 млрд грн

Як повідомляло РБК-України, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 30% від офіційного ВВП, що на 2 відсоткових пунктів менше порівняно з 2017 роком.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. За даними Держстату, номінальний ВВП за 2018 рік становив 3558,7 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 84190 грн.

Агентство Fitch поліпшило прогноз зростання економіки України Держбюджету за 8 місяців недорахувався понад 30 млрд грн доходів
Новини України ДержбюджетдоходыВВП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся