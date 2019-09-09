Втрати держбюджету від тіньових схем оцінили у 150-275 млрд грн

Найбільше втрат від контрабанди та зарплат в конвертах
Обсяг тіньових схем в економіці України оцінюється від 550 до 1050 млрд грн, через що державний бюджет втрачає від 150 до 275 млрд грн. Про це свідчать дані дослідження, яке провели Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine.
За даними дослідження, найбільше державний бюджет України недоотримує від через існування схем на митниці, виплату зарплат у "конвертах" та виведення прибутків на офшори.
Вплив на бюджет найбільш популярних шляхів ухилення від сплати податків:
"Сірий імпорт", контрабанда
Офшорні схеми
Зарплати в "конвертах"
Тіньова оренда сільськогосподарських земель
Конвертаційні центри
Контрафакт
"Скрутки" (маніпуляції з ПДВ)
Оформлення штатного працівника підприємцем
Заниження оборотів
Як повідомляло РБК-України, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 30% від офіційного ВВП, що на 2 відсоткових пунктів менше порівняно з 2017 роком.
Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. За даними Держстату, номінальний ВВП за 2018 рік становив 3558,7 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 84190 грн.