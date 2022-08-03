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Швейцарія слідом за ЄС запровадила сьомий пакет санкцій проти Росії

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Берн, Середа 03 серпня 2022 16:26
Швейцарія слідом за ЄС запровадила сьомий пакет санкцій проти Росії Фото: Швейцарія слідом за ЄС запровадила сьомий пакет санкцій проти Росії (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Швейцарія запровадила сьомий пакет обмежень проти Росії. Зокрема, в країні буде діяти ембарго на російське золото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

У відомстві зазначають, що обмеження набудуть чинності вже сьогодні, 3 серпня, о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським). Нововведення в першу чергу забороняють покупку, імпорт або транспортування золота і золотих виробів з Росії. Послуги, пов'язані з цими товарами, також заборонені.

За інформацією уряду, Швейцарія заморожує всі активи найбільшого російського банку "Сбербанк". Також йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси або технічні послуги.

При цьому 29 липня Федеральний департамент з економічних питань, освіти і досліджень (EAER) додав до списку санкцій ще 54 людини та 9 організацій і підприємств РФ.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Європейський союз ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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