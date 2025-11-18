Температура упадет до +3: какую погоду ждать сегодня в Украине

В Украине завтра, 18 ноября, ожидается ощутимое похолодание. В большинстве областей дневная температура составит от +3 до +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, теплее будет только на юге, востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся от +12 до +17 градусов.

В ночь на вторник дожди накроют западные регионы, а в Карпатах возможен мокрый снег. В то же время днем в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют - небольшая вероятность дождя сохраняется только в Одесской области и в Карпатах.

Погоду будет сопровождать порывистый ветер западного и юго-западного направления, местами с порывами до 15-20 м/с.

В Киеве 18 ноября будет холодно и ветрено: днем температура составит до +8 градусов, без осадков, но с сильными порывами ветра.

По предварительным прогнозам, холодная воздушная масса удержится над Украиной и в дальнейшем - а с 24 ноября ожидается еще более заметное похолодание.