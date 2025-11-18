ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Температура упадет до +3: какую погоду ждать сегодня в Украине

Украина, Вторник 18 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Температура упадет до +3: какую погоду ждать сегодня в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 18 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине завтра, 18 ноября, ожидается ощутимое похолодание. В большинстве областей дневная температура составит от +3 до +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, теплее будет только на юге, востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся от +12 до +17 градусов.

В ночь на вторник дожди накроют западные регионы, а в Карпатах возможен мокрый снег. В то же время днем в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют - небольшая вероятность дождя сохраняется только в Одесской области и в Карпатах.

Погоду будет сопровождать порывистый ветер западного и юго-западного направления, местами с порывами до 15-20 м/с.

В Киеве 18 ноября будет холодно и ветрено: днем температура составит до +8 градусов, без осадков, но с сильными порывами ветра.

По предварительным прогнозам, холодная воздушная масса удержится над Украиной и в дальнейшем - а с 24 ноября ожидается еще более заметное похолодание.

Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр подытожил погодные условия первой декады ноября 2025 года в разных регионах и оценил их влияние на рост и развитие озимых культур.

Также в УкрГМЦ объяснили, как специалисты измеряют продолжительность солнечного сияния - фактически "фиксируют" солнце с помощью специальных приборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко Осень
Новости
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского