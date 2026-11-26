Телескоп Hubble может сгореть в атмосфере: NASA ищет пути для его спасения
NASA обратилось в частные компании, чтобы спасти космический телескоп Hubble. Из-за отсутствия собственной движущей установки аппарат теряет высоту и может сгореть в атмосфере Земли.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.
Почему культовый аппарат очутился под угрозой?
Hubble был выведен на орбиту Земли в 1990 году в рамках совместного проекта NASA и Европейского космического агентства (ESA). Аппарат не имеет своей движущей установки, поэтому со временем его орбита постепенно снижается.
Если вмешательство не произойдет в ближайшие годы, Hubble может войти в атмосферу Земли и сгореть во время быстрого спуска ориентировочно в 2033 или 2034 году.
В последний раз обсерваторию обслуживал на орбите космический шаттл в 2009 году, а сейчас у NASA и ESA нет корабля, способного поднять аппарат выше.
Глава NASA Джаред Айзекман ранее заявил, что Hubble еще предстоит важным научным задачам, а продолжение его работы даст больше открытий и возможностей для изучения Вселенной.
В NASA подчеркнули, что спасательная миссия должна состояться до 2032 года.
Читайте больше: Ученые сочли это невозможным: три планеты пережили смерть собственных звезд-гигантов
Какие варианты рассматривают?
Агентство обратилось в частный сектор с предложениями по дальнейшей судьбе телескопа. Компании могут представить идеи до 30 ноября, а сам формат миссии может совмещать несколько подходов или быть отдельным решением.
Каким именно?
Подъем орбиты: создание и запуск аппарата, который захватит Hubble и поднимет его не менее 600 километров.
Обслуживание в космосе: миссия по ремонту и обновлению бортовых систем и научных приборов, чтобы продолжить работу аппарата на орбите.
Контролируемый спуск: миссия для безопасного и управляемого входа обсерватории в атмосферу Земли после завершения ее работы.
Интересно, что в 2022 году Айзекман как частный астронавт и предприниматель вместе со SpaceX в рамках программы Polaris уже исследовал идею поднять орбиту Hubble с помощью корабля Crew Dragon.
Тогда NASA согласилось оценить целесообразность идеи, но полет не состоялся.
Не пропустите: Новая планета за Плутоном? Астрономы нашли загадочное космическое тело в 7 млрд км от Солнца
Какой вклад уже внес Hubble в исследование космоса?
За более чем 30 лет работы телескоп получил более 1,7 миллиона наблюдений, которые упоминались в более чем 23 000 научных работ.
Среди ключевых достижений аппарата:
- Наблюдения Hubble Deep Field в 1995 году и Ultra Deep Field в 2004 году, открывшие тысячи ранее не виденных галактик и помогшие исследовать их эволюцию за миллиарды лет.
- Исследование далеких сверхновых, что помогло установить ускоренное расширение Вселенной.
- Убедительные доказательства того, что в центрах больших галактик часто расположены сверхмассивные черные дыры.
- Первое прямое измерение атмосферы - экзопланеты, во время которого обнаружили натрий.
Читайте также: Сгорит в атмосфере Земли: NASA завершает легендарную 20-летнюю миссию телескопа Swift
Зачем телескоп нужен сейчас?
Несмотря на появление более новых и более мощных космических обсерваторий, в частности телескопа Джеймса Вебба, Hubble сохраняет возможности, которых нет у его преемника. В первую очередь речь идет о наблюдениях в ультрафиолетовом и видимом диапазонах света.
Аппарат до сих пор может изучать далекие галактики, рождение звезд и атмосферу планет у других звезд.
Если позволить ему сгореть в атмосфере раньше, чем нужно, наука потеряет инструмент, возможности которого нельзя будет заменить еще несколько десятилетий.