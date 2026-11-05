У Земли появился новый спутник: почему он останется только до декабря

Земля временно получила еще один естественный спутник: небольшой астероид 2026 года QQ8 попал под действие ее гравитации и вышел на орбиту вокруг планеты. Сначала ученые предполагали, что это обломок ракеты или спутника, однако Центр малых планет подтвердил природное происхождение объекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

Не космический мусор, а новый спутник: как астрономы разгадали тайну объекта?

Необычный объект впервые заметил 20 августа венгерский астроном Кристиан Сарнецки.

Первоначально исследователи предполагали, что это обломок степени ракеты или старый спутник. Однако дальнейшие наблюдения с помощью 2,2-метрового телескопа Гавайского университета и обсерватории Lowell Discovery подтвердили природное происхождение объекта.

Центр малых планет официально признал его астероидом и предоставил статус временного миниспутника Земли.

Диаметр астероида составляет всего около 1 метра.

По расчетам ученых, 2026 год QQ8 приближается к Земле примерно раз в 10 лет. В последний раз он пролетал близ планеты в 1965 году, но тогда земной гравитации не хватило, чтобы захватить его.

Следующее сближение ожидается в 2058 году, однако в этот раз астероид также пролетит слишком далеко, чтобы снова оказаться на орбите Земли.

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Ловушка сферы Гилла: существует ли угроза?

Смена сценария произошла в апреле этого года, когда астероид пересек границу так называемой сферы Гилла. Это особая зона вокруг Земли, где ее гравитационное влияние преобладает над солнечным и позволяет удерживать посторонние тела на орбите.

Несмотря на то, что объект оказался в гравитационной "ловушке", его орбита крайне нестабильна: астероид описывает странную петлю вокруг планеты. Ближайшая точка его подхода составляет 0,0038 астрономических единиц, что примерно в полтора раза больше расстояния до настоящей Луны.

Ученые отмечают: 2026 QQ8 не представляет никакой опасности для Земли.

Во-первых, траектория полностью исключает риск прямого столкновения. Во-вторых, даже если астероид вошел бы в плотные слои атмосферы, его крохотный размер привел бы к полному сгоранию объекта высоко в небе без последствий.

Временный спутник будет оставаться на нашей орбите до декабря, после чего вырвется из гравитации Земли и продолжит свой самостоятельный путь вокруг Солнца.

Интересно, что это не первый случай, когда Земля временно получает дополнительных космических компаньонов.

Среди известнейших подобных астероидов были 2006 RH120 и 2020 CD3, которые проводили в нашем гравитационном поле по несколько месяцев.

А в 2024 году астероид 2024 PT5 также на короткое время стал спутником, хотя так и не успел совершить никакого полного оборота вокруг нашей планеты.