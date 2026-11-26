NASA звернулася до приватних компаній, щоб врятувати космічний телескоп Hubble. Через відсутність власної рушійної установки апарат втрачає висоту і може згоріти в атмосфері Землі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Чому культовий апарат опинився під загрозою?

Hubble вивели на орбіту Землі у 1990 році у межах спільного проєкту NASA та Європейського космічного агентства (ESA). Апарат не має власної рушійної установки, тому з часом його орбіта поступово знижується.

Якщо втручання не відбудеться найближчими роками, Hubble може увійти в атмосферу Землі та згоріти під час швидкого спуску орієнтовно у 2033 або 2034 році.

Востаннє обсерваторію обслуговував на орбіті космічний шатл у 2009 році, а зараз у NASA та ESA немає корабля, здатного підняти апарат вище.

Очільник NASA Джаред Айзекман раніше заявив, що у Hubble ще попереду важливі наукові задачі, а продовження його роботи дасть більше відкриттів та можливостей для вивчення Всесвіту.

У NASA підкреслили, що рятувальна місія має відбутися до 2032 року.

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Які варіанти розглядають?

Агенція звернулася до приватного сектору з пропозиціями щодо подальшої долі телескопа. Компанії можуть подати ідеї до 30 листопада, а сам формат місії може поєднувати кілька підходів або бути окремим рішенням.

Яким саме?

Підйом орбіти: створення та запуск апарата, який захопить Hubble і підніме його щонайменше на 600 кілометрів.

Обслуговування у космосі: місія з ремонту та оновлення бортових систем і наукових приладів, щоб продовжити роботу апарата на орбіті.

Контрольований спуск: місія для безпечного та керованого входу обсерваторії в атмосферу Землі після завершення її роботи.

Цікаво, що у 2022 році Айзекман як приватний астронавт і підприємець разом зі SpaceX у межах програми Polaris уже досліджував ідею підняти орбіту Hubble за допомогою корабля Crew Dragon.

Тоді NASA погодилося оцінити доцільність такої ідеї, але політ не відбувся.

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Який внесок уже зробив Hubble у дослідження космосу?

За понад 30 років роботи телескоп отримав понад 1,7 мільйона спостережень, які згадувалися у понад 23 000 наукових робіт.

Серед ключових досягнень апарата:

Спостереження Hubble Deep Field у 1995 році та Ultra Deep Field у 2004 році, які відкрили тисячі раніше не бачених галактик і допомогли дослідити їхню еволюцію за мільярди років.

Дослідження далеких наднових, що допомогло встановити прискорене розширення Всесвіту.

Переконливі докази того, що у центрах великих галактик часто розташовані надмасивні чорні діри.

Перше пряме вимірювання атмосфери екзопланети, під час якого виявили натрій.

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Навіщо телескоп потрібен науці зараз?

Попри появу новіших і потужніших космічних обсерваторій, зокрема телескопа Джеймса Вебба, Hubble зберігає можливості, яких немає у його наступника. Насамперед ідеться про спостереження в ультрафіолетовому та видимому діапазонах світла.

Апарат досі може вивчати далекі галактики, народження зірок та атмосфери планет біля інших зірок.

Якщо дозволити йому згоріти в атмосфері раніше, ніж потрібно, наука втратить інструмент, можливості якого не можна буде замінити ще кілька десятиліть.