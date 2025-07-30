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Telegram тестирует глобальный поиск без подписки: что изменится

Среда 30 июля 2025 16:05
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Telegram тестирует глобальный поиск без подписки: что изменится Пользователи Telegram смогут искать сообщения во всех открытых каналах (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В бета-версии Telegram для Android появилась новая функция: глобальный поиск публикаций во всех публичных каналах, независимо от того, подписан ли на них пользователь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на teleLakel.

Что известно о новой функции Telegram

Пока что возможность доступна только для владельцев подписки Telegram Premium. Они могут выполнить два бесплатных запроса в день. Далее за каждый поиск нужно будет заплатить 10 Telegram Stars - это примерно 0,5 грн.

При этом даже премиум-подписка не снимает ограничения: больше двух запросов бесплатно сделать нельзя, придется ждать обновления лимита или платить.

Telegram пока не анонсировал официально дату запуска функции в стабильной версии.

Как купить Telegram Stars: способ, цена и пошаговые инструкции

Telegram Stars - это внутренняя валюта мессенджера, с помощью которой можно оплачивать цифровые товары и услуги, например, подписку на каналы, доступ к эксклюзивному контенту, премиум-функции в ботах и мини-приложениях.

Купить Звезды можно напрямую в Telegram. Этот метод не требует никаких дополнительных регистраций или знаний о криптовалюте. Он идеально подходит для большинства пользователей.

Пошаговая инструкция

Откройте Telegram и перейдите в раздел "Настройки" (Settings).

Найдите раздел "Мои звезды". Обычно он находится в главном меню настроек. Если вы его не видите, попробуйте зайти на канал, который принимает Звезды и нажать на иконку Звезд там. Нажмите "Купить больше звезд". Вы увидите ваш текущий баланс и кнопку для пополнения.

Выберите пакет. Telegram предложит вам несколько пакетов с разным количеством Звезд (например, 100, 250, 500).

Оплатите покупку с помощью вашего стандартного метода оплаты в Google Play или Apple App Store (привязанная карта через Google Pay / Apple Pay).

Звезды будут зачислены на ваш баланс мгновенно.

Зачем нужны Telegram Stars и как их можно потратить

Звезды тратятся на приобретение цифрового контента: медиафайлов, электронных книг, онлайн-курсов, геймерских предметов в мини-приложениях или услуг ботов. Все это - при условии, что разработчик или автор интегрировал соответствующую систему оплаты.

Кроме того, Звезды можно использовать как способ поддержки любимых авторов или каналов. Для этого достаточно нажать на реакцию в виде звезды под постом и указать сумму доната. Полученные Звезды администраторы могут потратить на другие цифровые продукты в Telegram.

Цикл использования валюты полностью закрыт в рамках платформы, что позволяет Telegram соответствовать политике Google и Apple в отношении продажи цифровых товаров.

Можно ли обменять звезды на реальные деньги

Telegram не позволяет официально конвертировать Звезды в валюту. Они продаются за деньги, но не выкупаются обратно.

Хотя в теории пользователи могут продавать Звезды через неофициальные P2P-сделки, такие операции рискованны и не регулируются.

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