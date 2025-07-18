ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Telegram регистрирует офис в России: что за этим стоит

Пятница 18 июля 2025 07:10
UA EN RU
Telegram регистрирует офис в России: что за этим стоит Telegram подал заявку на открытие представительства в РФ (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Telegram откроет официальное представительство в России, начав выполнять требования закона о "приземлении". Этот закон обязывает крупные IT-компании регистрироваться и размещать часть инфраструктуры в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Что известно

Когда именно Telegram начал процесс регистрации филиала в РФ, неизвестно. Однако по данным на 2024 год, компания еще не предпринимала шагов в этом направлении.

К июлю 2025 года на сайте Роскомнадзора появилась электронная регистрационная форма от Telegram и был создан личный кабинет компании - это один из этапов процедуры "приземления". Сейчас процесс оформления филиала находится в стадии согласования.

Что требует закон о "приземлении"

Так называемый закон о "приземлении" вступил в силу в России в 2021 году. Согласно документу, все иностранные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны зарегистрироваться в РФ, открыть офис, а также публично разместить его адрес на своем официальном сайте.

Кроме того, компании должны:

  • создать русскоязычные версии своих платформ
  • демонстрировать российскую рекламу
  • обрабатывать и хранить данные российских пользователей на территории России.

В случае отказа от выполнения закона, российские власти могут:

  • запретить таким компаниям зарабатывать на рекламе в РФ
  • ограничить передачу данных за рубеж
  • замедлить работу сервисов или полностью заблокировать их на территории России.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram Павел Дуров
Новости
Погиб легендарный экстремал Феликс Баумгартнер
Погиб легендарный экстремал Феликс Баумгартнер
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе