Telegram регистрирует офис в России: что за этим стоит

Telegram откроет официальное представительство в России, начав выполнять требования закона о "приземлении". Этот закон обязывает крупные IT-компании регистрироваться и размещать часть инфраструктуры в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Что известно

Когда именно Telegram начал процесс регистрации филиала в РФ, неизвестно. Однако по данным на 2024 год, компания еще не предпринимала шагов в этом направлении.

К июлю 2025 года на сайте Роскомнадзора появилась электронная регистрационная форма от Telegram и был создан личный кабинет компании - это один из этапов процедуры "приземления". Сейчас процесс оформления филиала находится в стадии согласования.

Что требует закон о "приземлении"

Так называемый закон о "приземлении" вступил в силу в России в 2021 году. Согласно документу, все иностранные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны зарегистрироваться в РФ, открыть офис, а также публично разместить его адрес на своем официальном сайте.

Кроме того, компании должны:

создать русскоязычные версии своих платформ

демонстрировать российскую рекламу

обрабатывать и хранить данные российских пользователей на территории России.

В случае отказа от выполнения закона, российские власти могут: