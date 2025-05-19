В Telegram создали фейковые аккаунты Зеленского, Малюка и Ермака: как распознать обман

В популярном многоплатформенном мессенджере Telegram появились фейковые аккаунты якобы Владимира Зеленского, первой леди и ряда других топ-чиновников. Украинцев предупредили о таких некорректных "адресах" в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД ) при СНБО Украины.

Также в Центре обратили внимание, что "в некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их".

"Отметим, что у президента, первой леди и руководителя Офиса есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синяя птичка) , а деятельность председателя СБУ освещается на официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины . Все остальные каналы являются фейковыми", - отмечают в ЦПИ.

Вражеские фейки и дезинформация

Напомним, российские пропагандисты и сотрудники спецслужб регулярно распространяют фейки и дезинформацию о войне в Украине, украинской власти, военном командовании и т.д., в частности активно проводят ИПСО.

Также киберпреступники создают фейковые сайты в интернете, различные "искусственные" страницы (или, например, Telegram-каналы) различных учреждений, государственных органов или публичных персон в социальных сетях.

Напомним, что в феврале 2024 года украинцев предупредили о фейковых сайтах, которые якобы связаны с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, ведь он давно не пользуется этим мессенджером.

В мае этого года в сети разлетелось фейковое заявление якобы от имени министра обороны Рустема Умерова о якобы гибели украинского конструктора БПЛА. В Минобороны уже опровергли эту информацию.

Украинцев призывают в этом контексте всегда быть бдительными: проверять URL-адреса сайтов (чтобы не наткнуться на фейковый домен), использовать защищенный протокол HTTPS (в начале URL должно стоять "https://", а рядом с ним - иконка замка, свидетельствующая о безопасном соединении), обращать внимание на "галочку" в учетных записях социальных сетей (специальную отметку проверки, указывающую на подлинность профиля), не переходить по подозрительным ссылкам и тому подобное.

Добавим, ранее в Главном управлении разведки МОУ предупреждали, что россияне готовят информационную операцию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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