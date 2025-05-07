В Украине распространили громкий фейк от имени Умерова: что известно
В сети разлетелось фейковое заявление от имени министра обороны Рустема Умерова о якобы гибели украинского конструктора БПЛА. В Минобороны уже опровергли эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
На фейковой странице якобы министра обороны Украины Рустема Умерова в Telegram появилось сообщение о невосполнимой потере для всей украинской авиационной отрасли.
В заметке говорилось о смерти главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК Андрея Гуменного.
"Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, главного конструктора авиационного научно-технического общества с ограниченной ответственностью "КНК", которая произошла в результате подрыва его машины, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления", - говорилось в сообщении.
Опровержение Минобороны
"Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины относительно теракта в Харькове - является фейком", - сообщили в министерстве.
Минобороны подчеркнуло, что Умеров таких заявлений не делал.
"Обращаем внимание: у министра нет официальных аккаунтов в Telegram", - добавили в министерстве.
В то же время Минобороны отметило, что в рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны.
"Призываем придерживаться информационной гигиены и проверять источники перед распространением любых сообщений", - добавило министерство.
Вражеские фейки в Украине
Напомним, что украинцев с начала полномасштабной войны предупреждают о массовом распространении фейков. В частности, россияне используют технологии дипфейк для создания видео, которыми пытаются дискредитировать украинское политическое и военное руководство Украины.
Кроме того, ранее мы писали, что в сети распространили информацию о якобы "усилении" мобилизации в Одессе. Полиция опровергла это.
Также ГУР Минобороны предупреждало, что россияне готовят информационную операцию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
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