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В Украине распространили громкий фейк от имени Умерова: что известно

Харьков, Среда 07 мая 2025 18:28
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В Украине распространили громкий фейк от имени Умерова: что известно Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети разлетелось фейковое заявление от имени министра обороны Рустема Умерова о якобы гибели украинского конструктора БПЛА. В Минобороны уже опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

На фейковой странице якобы министра обороны Украины Рустема Умерова в Telegram появилось сообщение о невосполнимой потере для всей украинской авиационной отрасли.

В заметке говорилось о смерти главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК Андрея Гуменного.

"Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, главного конструктора авиационного научно-технического общества с ограниченной ответственностью "КНК", которая произошла в результате подрыва его машины, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления", - говорилось в сообщении.

Опровержение Минобороны

"Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины относительно теракта в Харькове - является фейком", - сообщили в министерстве.

Минобороны подчеркнуло, что Умеров таких заявлений не делал.

"Обращаем внимание: у министра нет официальных аккаунтов в Telegram", - добавили в министерстве.

В то же время Минобороны отметило, что в рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны.

"Призываем придерживаться информационной гигиены и проверять источники перед распространением любых сообщений", - добавило министерство.

Вражеские фейки в Украине

Напомним, что украинцев с начала полномасштабной войны предупреждают о массовом распространении фейков. В частности, россияне используют технологии дипфейк для создания видео, которыми пытаются дискредитировать украинское политическое и военное руководство Украины.

Кроме того, ранее мы писали, что в сети распространили информацию о якобы "усилении" мобилизации в Одессе. Полиция опровергла это.

Также ГУР Минобороны предупреждало, что россияне готовят информационную операцию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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