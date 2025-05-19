В Telegram створили фейкові акаунти Зеленського, Малюка і Єрмака: як розпізнати обман
В популярному багатоплатформовому месенджері Telegram з'явилися фейкові акаунти начебто Володимира Зеленського, першої леді та низки інших топ-чиновників. Українців попередили про такі некоректні "адреси" в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
Вказується, що було зафіксовано створення неправдивих Telegram-акаунтів:
- президента Володимира Зеленського,
- першої леді Олени Зеленської,
- керівника Офісу президента Андрія Єрмака,
- голови Служби безпеки України Василя Малюка.
"Зазначимо, що у президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України. Всі інші канали є фейковими", - наголошують в ЦПД.
Також в Центрі звернули увагу, що "у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх".
Ворожі фейки та дезінформація
Нагадаємо, російські пропагандисти та співробітники спецслужб регулярно поширюють фейки та дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо, зокрема активно проводять ІПСО.
Також кіберзлочинці створюють фейкові сайти в інтернеті, різноманітні "штучні" сторінки (або, наприклад, Telegram-канали) різних установ, державних органів або публічних персон у соціальних мережах.
Нагадаємо, що у лютому 2024 року українців попередили про фейкові сайти, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
У жовтні минулого року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.
У травні цього року у мережі розлетілася фейкова заява нібито від імені міністра оборони Рустема Умєрова щодо начебто загибелі українського конструктора БПЛА. У Міноборони вже спростували цю інформацію.
Українців закликають у цьому контексті завжди бути пильними: перевіряти URL-адреси сайтів (щоб не натрапити на фейковий домен), використовувати захищений протокол HTTPS (на початку URL повинно стояти "https://", а поруч із ним - іконка замка, що свідчить про безпечне з'єднання), звертати увагу на "галочку" в облікових записах соціальних мереж (спеціальну позначку перевірки, що вказує на справжність профілю), не переходити за підозрілими посиланнями тощо.
Додамо, раніше в Головному управлінні розвідки МОУ попереджали, що росіяни готують інформаційну операцію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
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