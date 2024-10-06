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Стефанчук предупредил о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram

Воскресенье 06 октября 2024 00:20
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Стефанчук предупредил о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просит не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта в Telegram – он давно не пользуется этим мессенджером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанчука в Facebook.

"В Telegram от моего имени с фейкового аккаунта рассылают фейковые сообщения. Не открывайте! Не берите трубку! Не перезванивайте!" – написал спикер парламента.

Он пояснил, что уже почти три года не пользуется Telegram "по идеологическим соображениям".

Напомним, 3 октября, пользователи Telegram массово жаловались на проблемы в работе сервиса. Сообщения медленно загружались и отправлялись.

В Telegram объяснили, что в течение последних нескольких дней испытали беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. В этой связи в сервисе наблюдались масштабные сбои.

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