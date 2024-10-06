Стефанчук предупредил о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просит не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта в Telegram – он давно не пользуется этим мессенджером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанчука в Facebook .

"В Telegram от моего имени с фейкового аккаунта рассылают фейковые сообщения. Не открывайте! Не берите трубку! Не перезванивайте!" – написал спикер парламента.

Он пояснил, что уже почти три года не пользуется Telegram "по идеологическим соображениям".