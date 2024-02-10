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Украинцев предупредили о фейковых сайтах Залужного: в чем опасность

Украина, Суббота 10 февраля 2024 22:02
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Украинцев предупредили о фейковых сайтах Залужного: в чем опасность Фото: бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

В интернете распространяется реклама сайтов, которые якобы связаны с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, ресурсы находятся на разных доменах и созданы анонимами.

ЦПИ отмечает, что эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы Украины уже проинформированы.

"Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, который стремится к расколу украинского общества и использует для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные Telegram-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины", - сообщили в центре.

Центр предостерег украинцев от регистрации на этих ресурсах и попросил доверять только верифицированным источникам.

Дезинформационные кампании РФ

Российские пропагандисты постоянно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинские власти, военное командование и т.д.

Напомним, в декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

А в июне во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.

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