Россия готовит провокацию против штаба по обмену пленными, - ГУР

Российские оккупанты готовят провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Украинцев предупредили о возможном распространении фейков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка сообщила, что ей стало известно о подготовке провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы.

По данным ГУР, поддельные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.

"Грубо сфальсифицированные, такие бумажки не выдерживают никакой критики. Цель таких подделок - дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие", - говорится в сообщении.

ГУР призывает украинцев быть внимательными, не распространять в соцсетях дезинформацию и не доверять непроверенным лицам и организациям, которые могут предлагать помощь.

"О любой попытке требовать деньги за "услуги", связанные с порабощенными украинцами, просим немедленно сообщать правоохранительные структуры. Подчеркиваем, что абсолютно вся помощь специалистов Координационного штаба является бесплатной", - подчеркивает разведка.