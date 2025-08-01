В Telegram произошел масштабный сбой после обновления мессенджера

В частности, россияне жаловались на проблемы с получением уведомлений, сбои в работе мобильного приложения и сайта. А вот в других странах, таких, как Великобритания, США, Германия, поступали жалобы на проблемы с подключением к серверу и входом в мессенджер.



Отмечается, что сбой произошел после обновления Telegram.

В частности, с 31 июля в мессенджере стал доступен глобальный поиск по публикациям в публичных каналах. Как мы ранее писали, сейчас эта возможность доступна только для владельцев подписки Telegram Premium. Они могут выполнить два бесплатных запроса в день. Далее за каждый поиск нужно будет заплатить 10 Telegram Stars - это примерно 0,5 грн.