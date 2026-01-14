RU

Экономика Авто Tech

В Telegram массово ломают аккаунты украинцев: мошенники придумали новую схему

Специалисты фиксируют новые схемы взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Мошенники активизировались в Telegram и начали массово взламывать аккаунты украинцев через личные сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Что известно

Киберзлоумышленники начали массово рассылать в Telegram сообщения с эмоциональным давлением - якобы просьбой проголосовать за ребенка в "благотворительном конкурсе" или "проекте по лечению", или поддержать "участника конкурса рисунков". В текстах апеллируют к доверию и сочувствию, после чего присылают ссылки для "голосования".

Переход по таким ссылкам может привести к компрометации аккаунта: пользователей перенаправляют на фишинговые страницы или поддельные формы авторизации Telegram.

Киберзлоумышленники начали массово рассылать в Telegram сообщения с эмоциональным давлением (фото: Telegram/Центр противодействия дезинформации)

Отдельно фиксируется тактика, когда злоумышленники присылают упоминание пользователя (@username), внутри которого скрыт вредоносный URL-адрес.

Цель таких схем - получить доступ к аккаунтам для дальнейших мошеннических действий и распространения дезинформации.

Эксперты призывают внимательно относиться к любым ссылкам в личных сообщениях, даже если они поступили от знакомых. Бдительность остается первой линией защиты в цифровой среде.

Напомним, что Telegram недавно изменил систему входа в аккаунт и отказался от стандартных SMS-кодов.

А еще мы рассказывали о расследовании, которое показало, что Meta заработала миллиарды долларов на продвижении мошеннической рекламы.

У нас также есть материал о том, как WhatsApp и Messenger внедряют новые инструменты для защиты пользователей от мошенников.

