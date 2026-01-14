В Telegram массово ломают аккаунты украинцев: мошенники придумали новую схему

Мошенники активизировались в Telegram и начали массово взламывать аккаунты украинцев через личные сообщения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Киберзлоумышленники начали массово рассылать в Telegram сообщения с эмоциональным давлением - якобы просьбой проголосовать за ребенка в "благотворительном конкурсе" или "проекте по лечению", или поддержать "участника конкурса рисунков". В текстах апеллируют к доверию и сочувствию, после чего присылают ссылки для "голосования".
Переход по таким ссылкам может привести к компрометации аккаунта: пользователей перенаправляют на фишинговые страницы или поддельные формы авторизации Telegram.
Отдельно фиксируется тактика, когда злоумышленники присылают упоминание пользователя (@username), внутри которого скрыт вредоносный URL-адрес.
Цель таких схем - получить доступ к аккаунтам для дальнейших мошеннических действий и распространения дезинформации.
Эксперты призывают внимательно относиться к любым ссылкам в личных сообщениях, даже если они поступили от знакомых. Бдительность остается первой линией защиты в цифровой среде.
