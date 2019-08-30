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Телефонна бесіда Зеленського з Макроном тривала півтори години

Новини » Політика    30.08.2019 - 13:09
Телефонна бесіда Зеленського з Макроном тривала півтори години
Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (РБК-Україна)

В Офісі президента розповіли подробиці розмови Зеленського з Макроном

Телефона бесіда президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбулася ввечері 29 серпня, тривала півтори години. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як зазначається в повідомленні, було обговорено результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у м. Біарріці (Франція).

Зеленський "привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму", йдеться в повідомленні. При цьому президент України висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у Сполучених Штатах у 2020 році.

Президент України також поінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі. Зі свого боку Макрон підтвердив намір провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом, зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, прес-служба Єлисейського палацу повідомила про те, що президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної бесіди ввечері 29 серпня з президентом України Володимиром Зеленським привітав його з обранням нового Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, раніше заявив радник президента Трампа Джон Болтон під час візиту в Україну, США готові приєднатися до переговорів у нормандському форматі.

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Новини України Володимир ЗеленськийФранціянормандский формат
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