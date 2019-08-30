ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Телефонный разговор Зеленского с Макроном продолжался полтора часа

Новости » Политика    30.08.2019 - 13:09
Телефонный разговор Зеленского с Макроном продолжался полтора часа
Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (РБК-Украина)

В Офисе президента рассказали подробности разговора Зеленского с Макроном

Телефонная беседа президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась вечером 29 августа, длилась полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается в сообщении, были обсуждены результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биарриц (Франция).

Зеленский "приветствовал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России к этому международному площадки в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма", говорится в сообщении. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.

Президент Украины также проинформировал французского коллегу о безопасностной ситуации на Донбассе. Со своей стороны Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонной беседы вечером 29 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил его с избранием нового Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее заявил советник президента Трампа Джон Болтон во время визита в Украину, США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате.

Зеленский посетит Польшу 31 августа Макрон по телефону поздравил Зеленского с избранием нового Кабмина
Новости Украины Владимир ЗеленскийФранциянормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь