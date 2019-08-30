ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон телефоном привітав Зеленського з обранням нового Кабміну

Новини » Політика    30.08.2019 - 01:38
Макрон телефоном привітав Зеленського з обранням нового Кабміну
Фото: Еммануель Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)

Президенти обговорили підсумки саміту G7 і майбутню зустріч у нормандському форматі

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної бесіди ввечері 29 серпня з президентом України Володимиром Зеленським привітав його з обранням нового Кабміну, також президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Крім того Макрон поінформував Зеленського про свої переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Брегансоні та розповів про підсумки саміту Великої сімки в Біарріці.

У зв'язку із запланованим у вересні самітом у нормандському форматі глава Франції нагадав президенту України про спільне прагнення до швидкого прогресу у сфері безпеки і необхідність політичних заходів для врегулювання конфлікту на сході України.

Зазначається, що протягом наступних кількох тижнів перед нормандським самітом президенти та їхні радники будуть тісно співпрацювати.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер привітав новопризначений Кабмін України та запевнив у підтримці на шляху реформ і відновлення територіальної цілісності.

Трамп скасував візит до Польщі, зустріч із Зеленським відкладається Зеленський обговорив з Туском результати саміту G7
Новини України Володимир Зеленськийнормандский форматЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся