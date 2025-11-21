Тектонические изменения. Какое значение имеют события Революции Достоинства для истории Украины

Украинцы не приняли диктатуру

"Украинское общество высказалось: оно не хочет - и даже в мыслях не допускает - чтобы Россия снова распоряжалась выбором украинского сообщества", - отмечает он.

По его словам, Революция Достоинства стала реакцией на попытку Виктора Януковича установить диктатуру. Избиение студентов, попытки разгона Майдана и принятие "диктаторских законов" стали точкой невозврата.

"По сути, это было восстание против диктатуры. И украинское общество прошло этот тест, среагировав должным образом", - отмечает Дробович.

Крах режима Януковича и роль России

Он отмечает, что бегство Януковича в Россию и дальнейшая переброска российских войск в Украину полностью обнажили реальные намерения Кремля.

"Суд над Януковичем как над государственным изменником и то, что он до сих пор сидит в России и используется как источник дестабилизации, - все это показало истинное лицо России", - говорит Дробович.

По его словам, события Майдана доказали, что все декларации о сотрудничестве с РФ в предыдущие десятилетия были "ничего не стоят".

Достоинство украинцев и проявление империализма

Революция Достоинства не только обнажила российский империализм, но и показала стойкость украинцев, подчеркивает эксперт.

"Это продемонстрировало достоинство и стойкость украинцев, которые готовы защищать свой выбор, свои ценности, свое человеческое достоинство", - добавляет он.

Именно поэтому, отмечает Дробович, Революция Достоинства имеет фундаментальное значение для современной Украины.

Противостояние во время Революции Достоинства (фото: РБК-Украина)

После Майдана сомнений не осталось

Дробович напоминает, что в 1990-х и в начале 2000-х не всем было очевидно, какой цивилизационный выбор делают украинцы. Часть общества считала, что независимость "досталась просто так", без борьбы.

"Однако после Революции Достоинства уже ни у кого нет сомнений, что наш политический и мировоззренческий выбор был избран, был отстоян", - заключает он.