Поворотные моменты. Эксперт назвал ключевые события Революции Достоинства, которые изменили ход событий

Пятница 21 ноября 2025 10:18
Поворотные моменты. Эксперт назвал ключевые события Революции Достоинства, которые изменили ход событий
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Дробович

Ключевые события Революции Достоинства стали для Украины моментами, которые определили ее будущее, политический курс и способность общества сопротивляться диктатуре.

О том, какие эпизоды стали переломными и как Майдан повлиял на дальнейшие решения Кремля, в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики и экс-глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Майдан был живым нервом"

По словам Дробовича, Революция Достоинства разворачивалась как событие, которое ежедневно меняло атмосферу в стране. Майдан он называет "живым нервом" - пространством, которое повлияло на информационный ландшафт не только Украины, но и мира. Это была эпоха первых массовых стримов и быстрых новостей, когда события передавались в реальном времени и имели мгновенный резонанс.

Эксперт выделяет несколько моментов, которые фактически переломили ход событий. Первым стало избиение студентов в ночь на 30 ноября - именно тогда стало понятно, что противостояние приобретает новый масштаб. Далее - столкновения на Грушевского и открытие огня по протестующим. Каждый из этих эпизодов, по его словам, становился катализатором глубоких изменений и усиливал общественное сопротивление.

Побег Януковича как завершение провала диктатуры

Дробович отмечает: то, что режим Януковича не удержался, было закономерным. Власть так и не смогла сломать Майдан - люди оставались на баррикадах, несмотря на силовые попытки разгона, стрельбу и давление. Снайперские убийства Героев Небесной сотни только усилили решимость протестующих.

"Стало очевидно, что диктатура не работает против протеста. Силовиков, которые должны были разгонять Майдан, развернули, люди не отступали", - говорит он.

По мнению эксперта, Майдан стал своеобразной проверкой для всех: от политикума и силовых структур до агентов влияния и рядовых граждан. Именно тогда многие проявили свою позицию - и как предатели, и как герои.

Повлияла ли революция на действия Кремля

Говоря о влиянии Майдана на дальнейшие решения России, Дробович отмечает, что точно это будет известно только после падения путинского режима и доступа к российским архивам. Однако он предполагает, что именно Революция Достоинства могла стать одним из факторов, которые подтолкнули Кремль к агрессивным действиям.

По его словам, Россия могла рассматривать различные сценарии - от подталкивания Януковича к разгону протестов до стремления удержать его у власти как можно дольше, чтобы разбалансировать Украину. Но важно, что Майдан был неконтролируемым для Кремля событием.

РБК-Украина писало, что Антон Дробович также обратил внимание на серьезные пробелы в знаниях молодежи о событиях Революции Достоинства - согласно исследованиям, часть школьников почти ничего не знает о Майдане, что затрудняет формирование исторической памяти в условиях продолжающейся войны.

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - годовщину начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. В этот день вспоминают массовые протесты против фальсификаций выборов, силовой разгон студентов, кровавые события февраля 2014-го и бегство Януковича.

