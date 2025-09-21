Технологии на уровне 80-х: CNN назвал слабые места обороны Альянса против дронов России

После того, как почти два десятка российских беспилотников вторглись на территорию Польши, в Европе начали серьезно обсуждать, готов ли альянс противостоять растущей угрозе.

CNN отмечает, что для РФ этот эксперимент оказался дешевым, ведь украинские разведчики оценивают стоимость дронов типа "Гербер" всего в 10 тысяч долларов за штуку, тогда как реакция НАТО стоила миллионы.

"Асимметрия расходов не работает", - говорит эксперт лондонского аналитического центра RUSI Роберт Толласт.

Он отметил, что эффективность защиты была, но цена такого подхода превысила миллиард долларов, что делает его неприемлемым для регулярного использования.

Технологии НАТО и дрон-стены

Эксперты отмечают, что многие оборонные технологии НАТО не учитывали асимметричную угрозу дронов. Генеральный директор MARSS Йоганес Пинл объяснил, что значительную часть польской границы уже можно было бы закрыть "дрон-стеной" - многоуровневой сетью обнаружения и перехвата.

В то же время Пинл отмечает, что закупочные системы НАТО "на уровне 80-х годов". Современные перехватчики с искусственным интеллектом в Европе еще не имеют официальных технических характеристик, хотя MARSS работает с ними годами.

Толласт подчеркивает необходимость комбинировать дорогие средства обороны, такие как F-35 и батареи Patriot, с менее надежными, но более дешевыми перехватчиками дронов. По его словам, опыт Украины показал, что эксперименты с технологиями низшего уровня дают критически важные данные для эффективной обороны.