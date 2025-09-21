Технологии на уровне 80-х: CNN назвал слабые места обороны Альянса против дронов России

Эксперты отмечают, что защита от дронов РФ в Польше была эффективной, но стоила более миллиарда долларов из-за устаревших технологий НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
После того, как почти два десятка российских беспилотников вторглись на территорию Польши, в Европе начали серьезно обсуждать, готов ли альянс противостоять растущей угрозе.
CNN отмечает, что для РФ этот эксперимент оказался дешевым, ведь украинские разведчики оценивают стоимость дронов типа "Гербер" всего в 10 тысяч долларов за штуку, тогда как реакция НАТО стоила миллионы.
"Асимметрия расходов не работает", - говорит эксперт лондонского аналитического центра RUSI Роберт Толласт.
Он отметил, что эффективность защиты была, но цена такого подхода превысила миллиард долларов, что делает его неприемлемым для регулярного использования.
Эксперты отмечают, что многие оборонные технологии НАТО не учитывали асимметричную угрозу дронов. Генеральный директор MARSS Йоганес Пинл объяснил, что значительную часть польской границы уже можно было бы закрыть "дрон-стеной" - многоуровневой сетью обнаружения и перехвата.
В то же время Пинл отмечает, что закупочные системы НАТО "на уровне 80-х годов". Современные перехватчики с искусственным интеллектом в Европе еще не имеют официальных технических характеристик, хотя MARSS работает с ними годами.
Толласт подчеркивает необходимость комбинировать дорогие средства обороны, такие как F-35 и батареи Patriot, с менее надежными, но более дешевыми перехватчиками дронов. По его словам, опыт Украины показал, что эксперименты с технологиями низшего уровня дают критически важные данные для эффективной обороны.
Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.
При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что атака показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
Позже в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.