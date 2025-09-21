Технології на рівні 80-х: CNN назвав слабкі місця оборони Альянсу проти дронів Росії

Експерти відзначають, що захист від дронів РФ у Польщі був ефективним, але коштував понад мільярд доларів через застарілі технології НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Після того, як майже два десятки російських безпілотників вторглися на територію Польщі, у Європі почали серйозно обговорювати, чи готовий альянс протистояти зростаючій загрозі.
CNN зазначає, що для РФ цей експеримент виявився дешевим, адже українські розвідники оцінюють вартість дронів типу "Гербер" лише у 10 тисяч доларів за штуку, тоді як реакція НАТО коштувала мільйони.
"Асиметрія витрат не працює", - говорить експерт лондонського аналітичного центру RUSI Роберт Толласт.
Він відзначив, що ефективність захисту була, але ціна такого підходу перевищила мільярд доларів, що робить його неприйнятним для регулярного використання.
Експерти відзначають, що багато оборонних технологій НАТО не враховували асиметричну загрозу дронів. Генеральний директор MARSS Йоганес Пінл пояснив, що значну частину польського кордону вже можна було б закрити "дрон-стіною" - багаторівневою мережею виявлення та перехоплення.
Водночас Пінл зазначає, що закупівельні системи НАТО «на рівні 80-х років». Сучасні перехоплювачі з штучним інтелектом у Європі ще не мають офіційних технічних характеристик, хоча MARSS працює з ними роками.
Толласт наголошує на необхідності комбінувати дорогі засоби оборони, такі як F-35 і батареї Patriot, з менш надійними, але дешевшими перехоплювачами дронів. За його словами, досвід України показав, що експерименти з технологіями нижчого рівня дають критично важливі дані для ефективної оборони.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.
При цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що атака показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.
Пізніше у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.