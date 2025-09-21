Технології на рівні 80-х: CNN назвав слабкі місця оборони Альянсу проти дронів Росії

Після того, як майже два десятки російських безпілотників вторглися на територію Польщі, у Європі почали серйозно обговорювати, чи готовий альянс протистояти зростаючій загрозі.

CNN зазначає, що для РФ цей експеримент виявився дешевим, адже українські розвідники оцінюють вартість дронів типу "Гербер" лише у 10 тисяч доларів за штуку, тоді як реакція НАТО коштувала мільйони.

"Асиметрія витрат не працює", - говорить експерт лондонського аналітичного центру RUSI Роберт Толласт.

Він відзначив, що ефективність захисту була, але ціна такого підходу перевищила мільярд доларів, що робить його неприйнятним для регулярного використання.

Технології НАТО і дрон-стіни

Експерти відзначають, що багато оборонних технологій НАТО не враховували асиметричну загрозу дронів. Генеральний директор MARSS Йоганес Пінл пояснив, що значну частину польського кордону вже можна було б закрити "дрон-стіною" - багаторівневою мережею виявлення та перехоплення.

Водночас Пінл зазначає, що закупівельні системи НАТО «на рівні 80-х років». Сучасні перехоплювачі з штучним інтелектом у Європі ще не мають офіційних технічних характеристик, хоча MARSS працює з ними роками.

Толласт наголошує на необхідності комбінувати дорогі засоби оборони, такі як F-35 і батареї Patriot, з менш надійними, але дешевшими перехоплювачами дронів. За його словами, досвід України показав, що експерименти з технологіями нижчого рівня дають критично важливі дані для ефективної оборони.