Технологии на уровне 80-х: CNN назвал слабые места обороны Альянса против дронов России
Эксперты отмечают, что защита от дронов РФ в Польше была эффективной, но стоила более миллиарда долларов из-за устаревших технологий НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
После того, как почти два десятка российских беспилотников вторглись на территорию Польши, в Европе начали серьезно обсуждать, готов ли альянс противостоять растущей угрозе.
CNN отмечает, что для РФ этот эксперимент оказался дешевым, ведь украинские разведчики оценивают стоимость дронов типа "Гербер" всего в 10 тысяч долларов за штуку, тогда как реакция НАТО стоила миллионы.
"Асимметрия расходов не работает", - говорит эксперт лондонского аналитического центра RUSI Роберт Толласт.
Он отметил, что эффективность защиты была, но цена такого подхода превысила миллиард долларов, что делает его неприемлемым для регулярного использования.
Технологии НАТО и дрон-стены
Эксперты отмечают, что многие оборонные технологии НАТО не учитывали асимметричную угрозу дронов. Генеральный директор MARSS Йоганес Пинл объяснил, что значительную часть польской границы уже можно было бы закрыть "дрон-стеной" - многоуровневой сетью обнаружения и перехвата.
В то же время Пинл отмечает, что закупочные системы НАТО "на уровне 80-х годов". Современные перехватчики с искусственным интеллектом в Европе еще не имеют официальных технических характеристик, хотя MARSS работает с ними годами.
Толласт подчеркивает необходимость комбинировать дорогие средства обороны, такие как F-35 и батареи Patriot, с менее надежными, но более дешевыми перехватчиками дронов. По его словам, опыт Украины показал, что эксперименты с технологиями низшего уровня дают критически важные данные для эффективной обороны.
Атака дронов РФ на Польшу
Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.
При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что атака показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
Позже в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.