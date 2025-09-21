ua en ru
Технології на рівні 80-х: CNN назвав слабкі місця оборони Альянсу проти дронів Росії

Неділя 21 вересня 2025 12:15
Технології на рівні 80-х: CNN назвав слабкі місця оборони Альянсу проти дронів Росії Фото: недоліки технологій НАТО у відбитті атак дронів РФ (Swift/Response/2021/nato)
Автор: Савченко Юлія

Експерти відзначають, що захист від дронів РФ у Польщі був ефективним, але коштував понад мільярд доларів через застарілі технології НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Після того, як майже два десятки російських безпілотників вторглися на територію Польщі, у Європі почали серйозно обговорювати, чи готовий альянс протистояти зростаючій загрозі.

CNN зазначає, що для РФ цей експеримент виявився дешевим, адже українські розвідники оцінюють вартість дронів типу "Гербер" лише у 10 тисяч доларів за штуку, тоді як реакція НАТО коштувала мільйони.

"Асиметрія витрат не працює", - говорить експерт лондонського аналітичного центру RUSI Роберт Толласт.

Він відзначив, що ефективність захисту була, але ціна такого підходу перевищила мільярд доларів, що робить його неприйнятним для регулярного використання.

Технології НАТО і дрон-стіни

Експерти відзначають, що багато оборонних технологій НАТО не враховували асиметричну загрозу дронів. Генеральний директор MARSS Йоганес Пінл пояснив, що значну частину польського кордону вже можна було б закрити "дрон-стіною" - багаторівневою мережею виявлення та перехоплення.

Водночас Пінл зазначає, що закупівельні системи НАТО «на рівні 80-х років». Сучасні перехоплювачі з штучним інтелектом у Європі ще не мають офіційних технічних характеристик, хоча MARSS працює з ними роками.

Толласт наголошує на необхідності комбінувати дорогі засоби оборони, такі як F-35 і батареї Patriot, з менш надійними, але дешевшими перехоплювачами дронів. За його словами, досвід України показав, що експерименти з технологіями нижчого рівня дають критично важливі дані для ефективної оборони.

Атака дронів РФ на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

При цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що атака показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Пізніше у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

