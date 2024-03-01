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В техникумах будут учить операторов гражданских дронов, - Федоров

Пятница 01 марта 2024 12:23
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В техникумах будут учить операторов гражданских дронов, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В семи профтехах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

В частности, новая программа будет внедрена в семи профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах - еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", - отметил министр.

По его словам, для Украины сверхважно уметь управлять гражданским дроном.

"Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны", - заявил Федоров.

Реформа профтехобразования продолжается, недавно более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия.

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