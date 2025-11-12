Техника может "сгореть": как уберечься от скачков напряжения во время отключений света

Почему напряжение "прыгает"

Осенью в Украине значительно ухудшилась ситуация в энергетической системе. Отключения света привели к резким скачкам напряжения в некоторых городах. Это явление, в частности, наблюдали жители Киева, Харькова, Запорожья, Конотопа, Сумской и Полтавской областей.

Из-за применения графиков отключений в сети часто возникают перепады напряжения. Это происходит, когда после восстановления питания одновременно запускается большое количество приборов – как бытовых, так и промышленных. В этот момент система испытывает перегрузку, поэтому в сети появляются скачки напряжения.

"Это законы физики. Когда после отключения подача электричества возобновляется, в сети резко возрастает нагрузка и из-за этого возникают кратковременные колебания напряжения", - пояснил эксперт в энергетической сфере и по вопросам ЖКХ Александр Сергиенко в комментарии РБК-Украина.

Специалист отмечает, что технически можно было бы установить оборудование, которое компенсирует перепады, но это потребовало бы значительных затрат, которые сейчас энергетики позволить себе не могут. Сейчас главная задача – наладить электрообеспечение как таковое (даже с перерывами).

"Нынешняя ситуация не позволяет говорить о высоком качестве электропитания – главное, чтобы оно вообще было", - добавил эксперт.

Какая техника наиболее уязвима к скачкам напряжения

Больше всего от скачков напряжения страдают приборы, имеющие электронику или двигатели. К первой группе относятся телевизоры, компьютеры, роутеры, современные стиральные машины и микроволновые печи. Уязвимы также холодильники и кондиционеры, ведь их компрессоры и двигатели реагируют на резкие изменения тока.

Использование зарядной станции во время отключений света (фото EcoFlow Ukraine)

Как ни странно, зарядные станции являются одними из самых уязвимых устройств, несмотря на то что они оснащены аккумуляторами и активно используются при отключениях света, отметил менеджер сервисного центра компании TGC Service.

"Производители разрабатывали такие станции под стабильные сети, которые есть в странах без военных действий. В Украине же, из-за постоянных отключений и скачков напряжения, они работают в гораздо более сложных условиях", - пояснил РБК-Украина эксперт.

Как уберечь технику

Самый эффективный способ защитить бытовую технику – не держать ее постоянно подключенной к сети. Даже когда свет уже появился, в сети еще некоторое время продолжаются колебания напряжения, поэтому включать технику сразу не стоит, отметил специалист TGC Service.

"Хотя бы до пяти минут стоит подождать, но лучше – до получаса. За это время напряжение стабилизируется в сети и риск скачков исчезает", - добавил представитель сервиса.

Мужчина проверяет электричество (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

На рынке есть различные устройства для защиты бытовой техники – реле и стабилизаторы. Реле контроля напряжения – постоянно измеряет уровень напряжения в сети и сравнивает показатели с установленными пределами. Если напряжение выходит за эти пределы, реле мгновенно выключает питание, чтобы избежать повреждения техники.

"Цены на реле колеблются от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен – в зависимости от мощности, на которую рассчитано устройство", - говорит Сергиенко.

Стабилизатор напряжения – это устройство, которое поддерживает стабильное напряжение, даже когда в сети оно падает или повышается. Но если скачки слишком резкие, стабилизатор автоматически выключается, чтобы защитить технику от повреждения. В зависимости от качества и мощности цены на стабилизаторы напряжения колеблются от тысячи до более 10 тысяч гривен.

Чтобы подобрать нужный вариант, специалисты советуют посчитать общее потребление всех приборов в квартире и определить соответствующую мощность. Но перед покупкой все же лучше посоветоваться со специалистом.

"На рынке сейчас очень много китайской дешевой продукции, не вся она качественная, поэтому лучше посоветоваться со специалистом перед установкой", - сказал менеджер TGC Service.