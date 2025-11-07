ua en ru
Общество

Скачок напряжения во время переключения очередей оставил часть Конотопа без тепла

Конотоп, Пятница 07 ноября 2025 21:49
Скачок напряжения во время переключения очередей оставил часть Конотопа без тепла Фото: тепла не будет до завтрашнего дня, поскольку ремонтные работы возможны только с утра (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Часть жителей Конотопа осталась без тепла до завтрашнего дня. Причина - выход из строя электрооборудования на одной из котельных в результате скачка напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Артема Семенихина.

"В результате скачка напряжения при переключении "очередей электроснабжения" вышло из строя электрооборудование на одной из котельных города и жители остались без тепла", - сообщил он.

По словам Семенихина, проведение восстановительных работ возможно только днем, а значит, тепла в помещениях горожан не будет до завтра.

"Уже с самого утра специалисты КП "Теплогарант" будут делать все возможное, чтобы поврежденные коммуникации и оборудование заменить на новое. А сейчас жители части микрорайона "Мир" (район Кинотеатра, район за "Пассажем") без тепла", - написал городской голова.

Он добавил, что держит на личном контроле вопрос восстановления электрооборудования и теплоснабжения.

Отключение света в Украине

Напомним, с похолоданием РФ усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Больше всего от вражеских обстрелов страдают энергообъекты, которые расположены в областях, граничащих с Россией.

Позже оккупанты расширили географию своих ударов. В частности, они ударили по энергетическим объектам в Киеве и Киевской области.

В ночь на пятницу, 7 ноября, Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях. Самая сложная ситуация в двух регионах, где многие потребители находятся без света еще с 6 ноября.

Из-за сложной ситуации в энергетической системе в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

