Скачок напряжения во время переключения очередей оставил часть Конотопа без тепла

Часть жителей Конотопа осталась без тепла до завтрашнего дня. Причина - выход из строя электрооборудования на одной из котельных в результате скачка напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Артема Семенихина.

"В результате скачка напряжения при переключении "очередей электроснабжения" вышло из строя электрооборудование на одной из котельных города и жители остались без тепла", - сообщил он.

По словам Семенихина, проведение восстановительных работ возможно только днем, а значит, тепла в помещениях горожан не будет до завтра.

"Уже с самого утра специалисты КП "Теплогарант" будут делать все возможное, чтобы поврежденные коммуникации и оборудование заменить на новое. А сейчас жители части микрорайона "Мир" (район Кинотеатра, район за "Пассажем") без тепла", - написал городской голова.

Он добавил, что держит на личном контроле вопрос восстановления электрооборудования и теплоснабжения.