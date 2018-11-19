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Тегеран продовжить експортувати нафту незважаючи на санкції Вашингтону, - Рухані

Новини » Політика    19.11.2018 - 20:46
Тегеран продовжить експортувати нафту незважаючи на санкції Вашингтону, - Рухані
Фото: Хасан Рухані (flickr.com un/worldeconomicforum)

За його словами, Вашингтон неодноразово звинувачував Тегеран у "своїх поразках у регіоні, від Афганістану до Ємену і Сирії"

Тегеран продовжить експортувати нафту незважаючи на санкції Вашингтону. Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє РБК-Україна, посилаючсиь на Reuters.

За його словами, Вашингтон неодноразово звинувачував Тегеран у "своїх поразках у регіоні, від Афганістану до Ємену і Сирії".

"Вони не змогли зупинити наш експорт нафти, ми продовжуватимемо її експортувати", - підкреслив президент.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив на зустрічі з лідерами країн АСЕАН, що санкції проти Ірану будуть посилені.

Раніше постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу попросив міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається обмежуватися сьогоднішнім відновленням санкцій проти Ірану.

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