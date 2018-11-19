Тегеран продолжит экспортировать нефть несмотря на санкции Вашингтона, - Рухани

Фото: Хасан Рухані (flickr.com un/worldeconomicforum)

По его словам, Вашингтон неоднократно обвинял Тегеран в "своих поражениях в регионе, от Афганистана к Йемену и Сирии"

Тегеран продолжит экспортировать нефть несмотря на санкции Вашингтона. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает РБК-Украина, посилаючсиь на Reuters.

По его словам, Вашингтон неоднократно обвинял Тегеран в "своих поражениях в регионе, от Афганистана к Йемену и Сирии".

"Они не смогли остановить наш экспорт нефти, мы будем продолжать ее экспортировать", - подчеркнул президент.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил на встрече с лидерами стран АСЕАН, что санкции против Ирана будут ужесточены.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу попросил международное сообщество отреагировать на новые санкции США.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается ограничиваться сегодняшним возобновлением санкций против Ирана.