То, что Путин хочет мира - лишь сообщение для Трампа, - Зеленский

В ответ на вопрос о том, есть ли признаки, что Путин хочет мира, если Россия усилила атаки на Киев в конце года, Владимир Зеленский ответил:

"Нет, если быть честным. Я не слышу этого публично. Он не говорит о мире. Наоборот - говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира".

По убеждению президента Украины, именно поэтому нужны и диалог, и давление со стороны Трампа: санкции, дипломатия.

"У него есть инструменты, и я считаю, что он пытается достичь мира", - отметил Владимир Зеленский.

Также он отметил, что, несмотря на положительные отзывы Трампа о разговоре с Путиным, российскому диктатору доверять нельзя.

По словам Зеленского, Путин не хочет успеха для Украины, он может говорить такие слова президенту Трампу, но это неправда.

"Он не хочет усиления санкций. Может говорить о "дешевой электроэнергии", но нам это не нужно. Мы заплатили слишком высокую цену - жизнями. Нам ничего от них не нужно. Это лишь сообщение для Трампа, способ коммуникации", - заверил Владимир Зеленский.