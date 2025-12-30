Те, що Путін хоче миру - лише повідомлення для Трампа, - Зеленський

У відповідь на запитання про те, чи є ознаки, що Путін хоче миру, якщо Росія посилила атаки на Київ наприкінці року, Володимир Зеленський відповів:

"Ні, якщо бути чесним. Я не чую цього публічно. Він не говорить про мир. Навпаки — каже, що може піти далі. Це не сигнали миру".

На переконання президента України, саме тому потрібні і діалог, і тиск з боку Трампа: санкції, дипломатія.

"У нього є інструменти, і я вважаю, що він намагається досягти миру", - зазначив Володимир Зеленський.

Також він зауважив, що, незважаючи на позитивні відгуки Трампа про розмову з Путіним, російському диктатору довіряти не можна.

За словами Зеленського, Путін не хоче успіху для України, він може говорити такі слова президенту Трампу, але це неправда.

"Він не хоче посилення санкцій. Може говорити про "дешеву електроенергію", але нам це не потрібно. Ми заплатили надто високу ціну - життями. Нам нічого від них не потрібно. Це лише повідомлення для Трампа, спосіб комунікації", - запевнив Володимир Зеленський.