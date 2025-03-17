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В Тбилиси суд огласил новый приговор Саакашвили

Фото: Михеил Саакашвили (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам заключения за незаконное пересечение границы. Это произошло осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mtavari.

Отмечается, что после того, как судья Михаил Джинджолия объявил приговор, это вызвало ажиотаж в зале заседаний. А судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников Саакашвили. При этом Саакашвили в заседании участия не принимал.

Напомним, этот приговор стал уже четвертым по счету для Саакашвили. Третий был объявлен 12 марта. Тогда Саакашвили получил девять лет тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств в крупном размере. Это добавило три года к шестилетнему сроку, который экс-президент отбывает с 2021 года по двум другим делам - об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Сейчас в производстве остается еще одно дело в отношении Саакашвили - о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси в 2007 году и захвате телекомпании Imedi, которая принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили.

Михеил Саакашвили

Напомним, Михеил Саакашвили - это грузинский и украинский политик, бывший президент Грузии. После того, как после президентства он покинул Грузию из-за преследования новой власти и активно занимался политической деятельностью в Украине. В 2015 году получил украинское гражданство, однако впоследствии был лишен его.

Во время президентства Владимира Зеленского Саакашвили получил в Украине должность председателя Исполнительного комитета реформ. В то время в Грузии его заочно приговорили к тюремному заключению, а в 2021 году он вернулся туда и был арестован.

После того, как СМИ начали публиковать фото Саакашвили, на которых было продемонстрировано, как он сильно похудел, Зеленский отдал поручение вызвать грузинского посла в МИД и предложить выехать в Тбилиси для консультаций.

В ноябре 2023-го президент Украины обсуждал с бывшим лидером Грузии Саломе Зурабишвили надлежащее лечение Саакашвили.

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Михаил СаакашвилиГрузияСудТбилиси