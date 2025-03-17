У Тбілісі суд оголосив новий вирок Саакашвілі

Зазначається, що після того, як суддя Михайло Джінджолія оголосив вирок, це викликало ажіотаж у залі засідань. А судові пристави були змушені видалити із залу прихильників Саакашвілі. При цьому Саакашвілі у засіданні участі не брав.

Нагадаємо, цей вирок став уже четвертим за рахунком для Саакашвілі. Третій було оголошено 12 березня. Тоді Саакашвілі отримав дев'ять років в'язниці у справі про розкрадання бюджетних коштів у великому розмірі. Це додало три роки до шестирічного строку, який експрезидент відбуває з 2021 року у двох інших справах - про побиття депутата Валері Гелашвілі та про помилування вбивць співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані.

Наразі у провадженні залишається ще одна справа щодо Саакашвілі - про силовий розгін демонстрації в Тбілісі 2007 року і захоплення телекомпанії Imedi, яка належала бізнесменові Бадрі Патаркацишвілі.

Міхеіл Саакашвілі

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі - це грузинський та український політик, колишній президент Грузії. Після того, як Після президентства він залишив Грузію через переслідування нової влади й активно займався політичною діяльністю в Україні. У 2015 році отримав українське громадянство, однак згодом був позбавлений його.

Під час президентства Володимира Зеленського Саакашвілі отримав в Україні посаду голови Виконавчого комітету реформ. У той час у Грузії його заочно засудили до тюремного ув'язнення, а у 2021 році він повернувся туди та був заарештований.