В Грузии допустили отмену скандального закона, если страну позовут в ЕС

Глава правящей грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили допускает отмену или пересмотр закона об иноагентах, который вызвал критику со стороны населения страны и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia .

В то же время Гарибашвили заявил, что одобрение скандального закона якобы не отразится на темпах вступления Грузии в ЕС, потому что в Брюсселе якобы сейчас "не готовы к расширению". Глава правящей партии пояснил, что отношения между Тбилиси и Брюсселем "пришли к максимуму" в декабре прошлого года, когда Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС.

"Если нам скажут, что завтра мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его, переделать или принять новый", - сказал Гарибашвили в разговоре с журналистами.

Закон об иноагентах в Грузии

В середине апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об "иностранных агентах", вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

Грузинский законопроект был заимствован у России. Он требует от организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за границы, зарегистрироваться как агенты иностранного влияния. За отказ будут штрафовать. В оппозиции опасаются, что это может ограничить права граждан и повлиять на европейские и евроатлантические стремления Грузии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже предупредил Тбилиси, что одобрение закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС, поскольку он не отвечает основным нормам и ценностям Евросоюза.

Раскритиковали действия грузинских властей и в НАТО. Там сказали, что Грузия шагнула назад на пути к интеграции в НАТО.

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