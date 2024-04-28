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В Тбилиси перед зданием парламента начались столкновения протестующих с полицией

Тбилиси, Воскресенье 28 апреля 2024 22:41
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В Тбилиси перед зданием парламента начались столкновения протестующих с полицией Фото: в Грузии протестуют из-за скандального закона (t.me/NGnewsgeorgia)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Тбилиси произошли столкновения между протестующими против закона об иноагентах и силовиками под зданием грузинского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.

Сегодня вечером в грузинской столице возобновились протесты против скандального закона. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси и отправились огромной колонной к зданию грузинского парламента.

Когда протестующие пришли к парламенту, ситуация обострилась. Участники протеста попытались пройти на сцену, приготовленную для митинга правящей партии в понедельник. Сцену охраняла полиция, поэтому протестующие попытались прорвать оцепление.

В результате возникли стычки, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ. Также на площадь к парламенту приехала полицейская машина с водометом, но пока ее не применяли. Также у здания парламента был замечен спецназ.

Протесты против закона об иноагентах в Грузии

В апреле грузинский парламент принял в первом из трех чтений скандальный закон об иноагентах, ограничивающий права СМИ и организаций, получающих финансирование из-за границы. Против этого закона выступают в ЕС и НАТО, поэтому европейская и евроатлантическая интеграция Грузии оказалась под угрозой.

Грузинское общество тоже недовольно законопроектом об иноагентах, который дублирует российский закон. Это уже не первая попытка грузинского парламента продвинуть этот законопроект. В прошлый раз это также спровоцировало масштабные протесты.

В то же время в правящей грузинской партии заявили, что этот закон могут отменить или изменить, если Грузию пригласят стать членом ЕС.

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