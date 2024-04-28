В Тбилиси перед зданием парламента начались столкновения протестующих с полицией

В Тбилиси произошли столкновения между протестующими против закона об иноагентах и силовиками под зданием грузинского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia .

Сегодня вечером в грузинской столице возобновились протесты против скандального закона. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси и отправились огромной колонной к зданию грузинского парламента.

Когда протестующие пришли к парламенту, ситуация обострилась. Участники протеста попытались пройти на сцену, приготовленную для митинга правящей партии в понедельник. Сцену охраняла полиция, поэтому протестующие попытались прорвать оцепление.

В результате возникли стычки, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ. Также на площадь к парламенту приехала полицейская машина с водометом, но пока ее не применяли. Также у здания парламента был замечен спецназ.