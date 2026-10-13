Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки

Главное:

Смена собственника : покупка завода тайваньской TCC не создаст новой концентрации, а лишь заменит собственника предприятия.

Низкий спрос : внутреннее потребление цемента составляет лишь 60% от довоенного уровня, а мощности украинских заводов недозагружены.

Барьер CBAM : введение Евросоюзом новых условий на выбросы углерода фактически заблокировало экспорт украинского цемента.

Антимонопольный комитет : закрытие сделки зависит от решения регулятора, который может согласовать концентрацию с возложением на покупателя определенных обязательств.

Цены на строительство : даже при условии ценовых колебаний цемента подорожание жилья вследствие сделки будет маловероятным.

Потенциальный рост затрат может задеть производителей бетона, железобетонных изделий и инфраструктуру.

Что покупают тайваньцы и изменится ли расстановка сил

В конце сентября одно из крупнейших предприятий по производству цемента и строительных материалов в Украине ЧАО "Ивано-Франковскцемент" сообщило о привлечении стратегического международного инвестора. В пресс-релизе компании указано, что сделка необходима для развития Группы как одного из ведущих производителей стройматериалов.

Согласно официальному заявлению "Ивано-Франковскцемента", привлечение TCC Group должно обеспечить устойчивое развитие компании как одного из ведущих производителей строительных материалов в Украине. Партнерство направлено на:

укрепление производственных мощностей;

внедрение современных технологий;

расширение линейки продукции для нужд восстановления страны.

Кроме того, сделка должна способствовать усилению экспортного потенциала предприятия на международных рынках.

Покупателем выступает тайваньская корпорация TCC Group Holdings, которая действует через свою нидерландскую дочернюю структуру TCC Group EMEA Holdings B.V. По информации тайваньских медиа, сделка предполагает покупку 100% акций цементного завода и трех связанных предприятий (кровля, гипс, сухие смеси) на сумму до 750 млн евро. Окончательную цену скорректируют на чистый долг и оборотный капитал.

Сумма в 750 млн евро – предельная оценка пакета из четырех компаний до корректировки на чистый долг и оборотный капитал. Для сравнения: в 2021 году компанию оценивали в 400 млн долларов.

ЧАО "Ивано-Франковскцемент" владеет мощностью более 4 млн тонн цемента в год. По оценке компании, ее доля рынка превышает 40%. TCC в сообщении о сделке называет около 36%. Расхождение может зависеть от методики оценки, что именно подразумевается: производство или продажи, с экспортом или без.

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Несмотря на масштабность сделки, она меняет только собственника, но не структуру рынка. Как объясняет юрист практики сопровождения бизнеса в Juscutum Роман Берлинец в комментарии РБК-Украина, TCC ранее не имела активов в Украине, поэтому это не концентрация двух действующих украинских производителей, а замена собственника уже существующего игрока.

В настоящее время основными компаниями на рынке цемента в Украине являются ирландская группа CRH, которая после покупки заводов итальянской цементной компании Buzzi в 2024 году владеет пятью заводами. В случае покупки "Ивано-Франковскцемента" тайванской компанией украинский капитал среди крупных производителей будет представлять только "Кривой Рог Цемент" инвестиционной компании Concorde Capital.

Для отечественных потребителей цемента такой шаг скорее воспринимается как предохранитель против чрезмерной концентрации рынка. Как отмечает генеральный директор ПГГ "Ковальская", одного из крупнейших потребителей цемента в стране, Сергей Пилипенко в комментарии РБК-Украина, появление нового системного международного инвестора сохраняет баланс между крупными игроками и создает условия для прозрачной конкуренции.

Фото: сколько зарабатывал "Ивано-Франковскцемент" во время войны (инфографика РБК-Украина)

Зачем продавать прибыльный завод

Финансовые отчеты "Ивано-Франковскцемента" не демонстрируют кризисных явлений. Напротив, по данным YouControl, доходы завода показывают стабильный рост с 2023 года и в 2025 году составляли 16,25 млрд гривен, а чистая прибыль за год подскочила примерно на 45% и достигла 4,29 млрд гривен. Однако за успешными финансовыми показателями стоят проблемы на внутреннем рынке.

По информации ассоциации "Укрцемент", установленные производственные мощности украинских заводов достигают 13,6 млн тонн в год. Но в настоящее время загружены лишь на 60%.

Фото: потребление цемента в Украине застряло на одном уровне (инфографика РБК-Украина)

В то же время внутреннее потребление уже третий год находится в пределах 6,2-6,5 млн тонн. Это соответствует лишь 60% объемов от 2021 года (10,6 млн тонн). Загрузка заводов на уровне 8-9 млн тонн поддерживается экспортом ориентировочно 1,5-2,8 млн т (20-30% выпуска).

Кроме того, по данным Госстата, объем произведенной строительной продукции за семь месяцев 2026 года вырос до 130,1 млрд гривен против 100,2 млрд гривен за аналогичный период 2021 года. Однако этот рост является скорее следствием инфляции, девальвации гривны и подорожания энергоресурсов.

Физические же объемы строительства далеки от восстановления. Это подтверждается низкими показателями потребления цемента.

Фото: объемы строительства в валютном эквиваленте (инфографика РБК-Украина)

Из-за слабого спроса внутри страны украинские производители цемента начали активно экспортировать его на соседние рынки, прежде всего в Польшу. По данным польских СМИ, с 2019 года экспорт украинского цемента в эту страну вырос более чем на 3800%, составив в 2025 году около 1,5 млн тонн из 1,73 млн тонн всего польского импорта.

Такое большое количество импортной продукции вызвало сопротивление местных производителей. Глава Польской ассоциации производителей цемента Кшиштоф Керес заявил о более чем 200 млн злотых убытков для бюджета, а отрасль стала требовать введения системы проверок SENT и квот на уровне ЕС.

Однако настоящим ударом по украинскому экспорту стало введение Евросоюзом механизма углеродного корректирования импорта (CBAM). Он полноценно заработал с 1 января 2026 года без льгот для Украины.

Исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" сообщала, что Евросоюз установил для Украины дефолтные значения выбросов в 1518 кг СО2 на тонну клинкера, что почти вдвое превышает фактические показатели заводов. Из-за этого новые правила создали для украинской отрасли высокий экономический барьер для экспорта в ЕС.

Украина готовит обращение к Еврокомиссии о пересмотре дефолтных значений. Предприятия также могут применять фактические выбросы, если их верифицирует аккредитованный верификатор.

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Президент Всеукраинской союза производителей стройматериалов Константин Салий в комментарии РБК-Украина высказал свою версию причины продажи предприятия.

"Сейчас рынок продаж в стагнации, и у нас установлены торговые барьеры с ЕС в этом году (CBAM)... Наши металлурги, цементники, по большому счету, потеряли европейский рынок в этом году… Может с этим связано, что так как Ивано-Франковск ближе к Европе, может он экспортировал, а теперь у него трудно стало с этим, возможно, это оказывает определенное финансовое давление на собственников", – допускает Салий.

Что скажет Антимонопольный комитет

Несмотря на публичные заявления сторон, закрытие сделки стоимостью до 750 млн евро вполне зависит, в частности, от решения Антимонопольного комитета Украины. Также нужны будут разрешения регуляторов Тайваня и других юрисдикций.

Как объясняет Роман Берлинец, учитывая масштабы транзакции и размер активов, законодательные финансовые пороги превышены. Поэтому стороны не имеют права передавать контроль до получения предварительного разрешения АМКУ.

Как указывает юрист, формально рассмотрение заявления длится 30 дней после его принятия к рассмотрению. Однако этот срок не следует воспринимать как гарантию получения разрешения. Если регулятор увидит риски или необходимость в углубленном анализе, он может истребовать дополнительные данные и опросить участников рынка.

Наглядным примером является покупка активов Buzzi ирландской CRH. От подачи заявления в сентябре 2023 года до получения финального разрешения в сентябре 2024-го прошел год. Тогда процесс сопровождался исками от "Ковальской", которая требовала признать разрешение АМКУ недействительным из-за риска монополизации, однако даже Верховный Суд оставил решение регулятора в силе.

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Основной юридический риск нынешней сделки, указывает Берлинец, связан не с ее ценой, а с необходимостью доказать АМКУ, что переход "Ивано-Франковскцемента" под контроль TCC не ухудшит конкурентную структуру украинского рынка. по мнению Берлинца, главным аргументом в пользу сделки является то, что TCC ранее не владела заводами в Украине.

В то же время, добавляет он, значительная рыночная доля "Ивано-Франковскцемента", высокие барьеры входа и концентрация производственных мощностей означают, что АМКУ, вероятно, проведет детальный анализ рынка и может истребовать дополнительные экономические данные или обусловить разрешение специальными обязательствами.

"Также, вероятно, основная дискуссия будет идти не вокруг факта приобретения актива иностранным инвестором, а вокруг будущей структуры рынка и достаточности конкурентных предохранителей после завершения сделки", – предполагает юрист.

Зачем тайваньцы покупают завод

Интерес тайваньской TCC Group Holdings к украинскому рынку цемента может быть обусловлен расчетом на колоссальные масштабы послевоенного восстановления. По данным Всемирного банка, общие 10-летние потребности в восстановлении достигают около 588 млрд долларов. Из них на жилищный сектор приходится около 90 млрд долларов.

Сама TCC объясняет интерес к украинскому предприятию желанием расширить цементный бизнес из Южной и Западной Европы на Восточную Европу и использовать сбытовую сеть "Ивано-Франковскцемента" в Польше, Румынии и ряде других стран. Компания также рассчитывает перенести в украинский актив собственные низкоуглеродные технологии, что может стать важным в контексте действия CBAM и будущего восстановления.

Согласно исследованию Конфедерации строителей Украины, цемент составляет от 30% до 60% объемной массы базовых строительных материалов и не имеет промышленных заменителей. Так что приобретение "Ивано-Франковскцемента" с его долей рынка могло бы гарантировать тайваньскому холдингу статус ключевого поставщика при будущем восстановлении инфраструктуры и жилья.

В то же время инвестор, скорее всего, платит не за создание новых мощностей, а за положение на рынке. По данным ассоциации "Укрцемент", совокупная мощность украинских заводов составляет 13,6 млн тонн в год, тогда как в пиковый довоенный 2021 год производство не превышало 11 млн тонн. Поэтому существующих предприятий может вполне хватить для обеспечения будущего восстановления.

Впрочем, по оценке отчета, заказанного USAID, в течение первых трех лет послевоенного восстановления Украина может нуждаться в 15-16 млн тонн цемента в год.

Как сделка повлияет на себестоимость строительства

Сама по себе смена собственника вряд ли окажет существенное влияние на цены на цемент в ближайшее время, считает Салий. Завод, скорее всего, будет работать на грани разумной рентабельности.

Новый собственник, возможно, произведет техническое переоснащение для выпуска продукции согласно европейским регламентам. Однако такая модернизация, по прогнозу Салия, может занять несколько лет или же начнется уже на этапе послевоенного восстановления.

Даже при условии возможных колебаний цен на цемент, для обычных покупателей квартир сделка не несет угрозы стремительного подорожания. Прямая доля сухого цемента в конечной стоимости жилья невелика, поэтому влияние на цены будет ограниченным.

В то же время значительно более высокий риск в случае ценовых колебаний существует для производителей бетона, железобетонных изделий и инфраструктурных объектов. Поскольку цемент составляет значительную долю массы базовых стройматериалов, это может сформировать кумулятивный эффект по всей производственной цепочке.

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Приведет ли смена собственности к усилению ценового давления, в значительной степени будет зависеть от позиции антимонопольных органов. Как отмечает Роман Берлинец, цементный рынок находится под пристальным вниманием АМКУ. В случае выявления рисков для конкуренции регулятор может предоставить разрешение на сделку с возложением на покупателя определенных обязательств, которые устраняют негативное влияние концентрации.

Вместо этого крупные потребители сырья рассчитывают, что появление нового иностранного игрока будет стимулировать технологическое развитие всего сектора.

"Международные инвестиции могут стать драйвером дальнейшего развития предприятия, модернизации производства и расширения ассортимента для рынка запада Украины и международного экспорта, – подытоживает Сергей Пилипенко. – Надеемся, что эта сделка станет стимулом для развития украинской строительной отрасли и привлечения инвестиций в производство".

Вопросы – ответы (FAQ):

– Приведет ли продажа завода к монополии на рынке?

– Прямого объединения двух производителей нет, так как TCC не имела активов в Украине. Тем не менее из-за значительной доли завода и высоких барьеров входа АМКУ, вероятно, проведет детальный анализ и может выдвинуть условия.

– Почему сделку может затянуть Антимонопольный комитет?

– По разным оценкам, доля завода составляет от около 36% до более 40%. АМКУ должен проверить риски и может выдвинуть покупателю специальные требования по сохранению конкуренции.

– Как именно европейский механизм CBAM ударил по украинскому экспорту цемента?

– ЕС установил для Украины дефолтные значения выбросов почти вдвое больше реальных показателей украинских предприятий. По оценке отрасли, это сделало поставки в ЕС экономически невыгодными.

– Хватит ли мощностей цементных заводов для послевоенного восстановления?

– Существующих мощностей в 13,6 млн тонн хватит для старта восстановления, но в пиковые годы потребность может достигать 15-16 млн тонн. Это потребует модернизации и расширения производств.

– Создает ли новая сделка риски повышения цен для покупателей недвижимости?

– Даже при возможных колебаниях цен на цемент подорожание квартир маловероятно из-за незначительной доли сухого цемента в конечной себестоимости жилья.