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CRH и цементная монополия: защита конкуренции или давление на инвестора

Понедельник 16 июня 2025 11:03
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CRH и цементная монополия: защита конкуренции или давление на инвестора CRH и цементная монополия: защита конкуренции или давление на инвестора (фото: facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Ирландский гигант CRH добился от АМКУ разрешения концентрировать более половины украинского цементного рынка, но это решение вызвало немало обсуждений. Оппоненты подчеркивают: стратегическая отрасль должна быть доступна, а не под монопольным контролем. Почему это важно – в статье РБК-Украина.

Судебная тяжба

Судебные процессы вокруг ирландской корпорации CRH и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) привлекли внимание не только специалистов, но и широкой общественности. Речь идет о юридическом конфликте, возникшем из-за приобретения CRH предприятия "Дикергофф цемент Украина" и доли в "Дикергофф/Украина".

Эта сделка стала частью более широкой экспансии CRH на украинском рынке цемента и бетона. Поскольку цементная отрасль является стратегической для Украины (особенно в период послевоенного восстановления), любое существенное укрупнение игроков на этом рынке автоматически попадает в зону внимания антимонопольных органов.

АМКУ не с первой попытки и после длительных консультаций все же согласовал концентрацию активов CRH, позволив ирландской компании фактически закрепить свое доминирование на рынке. Общая стоимость сделки составила около 100 млн евро.

Хотя разрешение на концентрацию и было предоставлено с определенными формальными условиями (в частности, назначение независимых руководителей в новые активы, отсутствие перекрестного контроля с другими украинскими структурами CRH), это позволяло CRH фактически консолидировать более 45-50% украинского рынка цемента.

Часть украинских производителей выступила против этого решения, увидев в нем угрозу для конкуренции, ценовой политики и будущего развития всей отрасли.

Группа "Ковальская" обжаловала решение АМКУ в судебном порядке. В апреле 2025 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск и отменил разрешение на концентрацию, выданное CRH. Основаниями для такого решения стали, в частности, доказательства нарушения CRH собственных обязательств уже после приобретения активов — в наблюдательный совет "Дикергофф цемент Украина" был назначен менеджер, который одновременно входит в состав органов управления другой украинской компании группы CRH. Судебный процесс продолжается, дело о разрешении АМКУ на концентрацию сейчас находится на рассмотрении апелляционной инстанции.

Почему цементный рынок важен

Цементная отрасль — одна из ключевых для послевоенного восстановления Украины. По оценкам Министерства инфраструктуры, для восстановления разрушенной инфраструктуры стране потребуется более 50 млн тонн цемента только в течение ближайших 5-7 лет.

В то же время есть ряд рисков, в частности низкая конкуренция может привести к искусственному завышению цен, особенно в условиях большого спроса во время восстановления.

Отдельно риск создает также усиление зависимости государственных и частных подрядчиков от одного игрока, а также внешний контроль над производством, имеющим стратегическое значение для оборонной и инфраструктурной безопасности.

Впрочем, в любой сфере большая концентрация - риск как для бизнеса, так и для потребителей.

Удар по имиджу или защита рынка

На защиту CRH встали ряд экономистов и публичных экспертов. Например, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что такие судебные решения "позорные" и наносят репутационный ущерб Украине:

"Такие ситуации портят имидж страны и снижают привлекательность украинского рынка для западных инвесторов", — подчеркнул Салий.

Подобную позицию занял и бывший министр экономического развития Украины Павел Шеремета, отметив, что CRH привносит в Украину современные управленческие практики, технологии и создает рабочие места.

"Речь идет о сотнях людей, которые перенимают новую культуру и становятся более продуктивными. Я надеюсь, что АМКУ защитит свое решение", — убежден экс-министр.

Впрочем, критики такого подхода предостерегают: не стоит путать привлечение западных инвесторов с бесконтрольной монополизацией. Иностранность компании не является гарантией ее добропорядочного поведения.

Опыт предыдущих сделок

В этом контексте стоит отметить, что сделка между CRH и Dickerhoff была не первой крупной покупкой ирландского гиганта в Украине.

CRH зашла на украинский рынок еще в 1999 году, а с 2011 года активно скупает цементные активы. По оценкам экспертов, после последнего приобретения ее доля могла превысить 45-50% украинского рынка цемента.

В европейской практике такие концентрации на стратегических рынках - особенно в производстве цемента — являются предметом строгого антимонопольного контроля.

Например, в США Федеральная торговая комиссия в 2018 году заставила CRH продать активы в трех штатах, чтобы не допустить уменьшения конкуренции. В Польше в 2009 году дочерняя Grupa Ożarów была оштрафована на €25,6 млн за участие в картеле. В Румынии в 2018 году CRH вместе с Lafarge и HeidelbergCement стали объектами масштабного антимонопольного расследования из-за подозрений в сговоре по фиксации цен. В Швейцарии компания уплатила штраф на €32 млн за координацию цен в сфере сантехнической продукции.

Поэтому вопрос в Украине заключался не в самой сделке, а в недостаточно жестких условиях, на которых АМКУ согласовал ее проведение.

Антимонопольный комитет Украины сначала отказал в разрешении CRH, однако после дополнительных консультаций согласовал сделку с определенными ограничениями. Одним из ключевых требований было назначение независимых менеджеров в компании "Дикергофф цемент Украина".

Однако уже через несколько месяцев это условие было фактически нарушено: в наблюдательный совет завода вошел топ-менеджер CRH, который одновременно занимает должность в наблюдательном совете другой украинской структуры CRH — АО "Подольский цемент".

Суд установил этот факт, признав, что обязательства компании не выполнены. Впрочем, были ли у АМКУ эффективные механизмы контроля за выполнением взятых обязательств? И не свидетельствует ли это о рисках "декоративного" антимонопольного контроля? Эти вопросы остались до сих пор открытыми.

Действительно ли CRH инвестирует в Украину?

Одним из основных аргументов в пользу сделки стали обещания масштабных инвестиций в модернизацию производства. Однако история предыдущих сделок CRH в Украине демонстрирует другую картину.

В частности, после приобретения "Одесского цемента" и "Николаевцемента" компания ликвидировала часть мощностей, сократила персонал, демонтировала оборудование и превратила заводы в фасовочные платформы.

По данным суда, подобный риск сохраняется и в отношении новых приобретений - еще в январе 2024 года Николаевская районная администрация официально обращала внимание АМКУ на возможные последствия сделки, предупреждая об угрозе очередных сокращений и сворачивания производства.

Фактически часть "инвестиций" CRH заключается не в создании новых мощностей, а в перераспределении существующих активов и постепенной оптимизации рынка под собственные интересы.

Также в этой ситуации есть и другие риски. Если иностранная компания из-за ослабленного контроля получит де-факто монополию, она сможет диктовать цены, ограничивать конкуренцию, усиливать зависимость мелких поставщиков и фактически парализовать развитие отрасли в долгосрочной перспективе.

Это риск не только для экономики, но и для государственной безопасности, учитывая стратегическое значение цементной отрасли в процессе восстановления Украины.

По мнению аналитиков, главный риск для Украины - не судебные процессы, а наоборот: когда крупные сделки проходят кулуарно, без реальных дискуссий, без надлежащей публичной экспертизы.

В США, ЕС, Японии антимонопольные баталии — обыденность. Бизнес оспаривает решения регуляторов, а суды становятся арбитрами баланса интересов. Это — часть зрелой правовой системы, а не "позор" или "давление на инвесторов".

"Сам факт, что дело рассматривается в суде — абсолютно нормальный. Судебные баталии между конкурентами — естественный механизм. Но без доверия к судебным решениям возникают вопросы к инвестклимату Украины", — отмечает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Вопросы, которые требуют обсуждения

Несмотря на это ситуация вокруг сделки CRH актуализировала дискуссию, которую Украине придется вести еще не раз.

Считается ли инвестицией сделка M&A, в которой значительная часть расчетов происходит за пределами Украины?

Имеет ли право государство ограничивать концентрацию даже крупного западного инвестора, если речь идет о стратегическом рынке?

Почему в ЕС антимонопольная политика более строгая, а в Украине попытки ее применения объявляются "давлением"?

Почему компании с историей картельных сговоров в ЕС в Украине позиционируются как образцовые инвесторы?

И кейс CRH в этом контексте — не просто спор двух игроков. Эта ситуация также может стать тестом на качество украинской экономической политики, независимость антимонопольных органов и эффективность судебной системы.

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