Углеродная пошлина ЕС стала критической для Украины: правительство призвали отсрочить СВАМ

Углеродная пошлина, которую взимает Европейский Союз при импорте товаров из Украины, должна быть отсрочена для нашей страны, поскольку имеет место форс-мажорное обстоятельство - полномасштабная война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, которые он сказал во время конференции United by Mining, проведенной Национальной ассоциацией добывающей промышленности.

"Мы считаем, что есть все основания для форс-мажора для того, чтобы отсрочить нам введение этой платы (углеродной пошлины, англ. СВАМ - Ред.)", - сказал он.

Ильичев пояснил, что сегодня из-за войны Украина не может обеспечить выполнение всех экологических требований при производстве металла, цемента, работе других капиталоемких отраслей и реализации проектов по добыче полезных ископаемых.

При этом, например, металлурги и производители цемента несут значительные потери из-за введения с 1 января этого года дополнительной углеродной пошлины на границе с ЕС.

Для отсрочки действия этой пошлины правительство должно провести соответствующие и результативные переговоры с Еврокомиссией.

Также, по словам гендиректора ФРУ, необходимо пересмотреть дефолтные значения выбросов для предприятий (применяются при отсутствии фактических данных). Эти значения являются достаточно высокими для украинских предприятий.