Мировому гиганту производства стройматериалов разрешили купить два завода в Украине: что известно

Антимонопольный комитет Украины вынес финальное решение по покупке двух цементных заводов итальянской Buzzi компанией CRH. В частности, речь идет о приобретении двух украинских заводов: "Волынь-цемент" и "Югцемент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение АМКУ.

АМКУ рассматривал заявление CRH на концентрацию с сентября 2023 года.

Чтобы завершить соглашение CRH должно в течение девяти месяцев передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору.

Среди требований АМКУ к CRH: обеспечить независимый контроль над заводами, сохранить их производственные мощности, а также гарантировать равные условия и рыночные цены для потребителей цемента.

В то же время, по словам общественного деятеля и лидера движения украинских предпринимателей #SaveFOP Сергея Доротича, CRH стремится монополизировать рынок цемента с целью повышения цен, которые сейчас в два с половиной раза ниже среднеевропейских.

Доротич также подчеркивает: когда CRH приобрела "Николаевцемент" и "Цемент" (Одесса), компания обещала модернизацию за счет средств ЕБРР и создание новых рабочих мест, но вместо этого они оставили только фасовку цемента.

Он также заявил, что #SaveFOP считает это решение незаконным и собирается отрицать его в суде.

Кроме того, по его информации, в ближайшее время будет представлено расследование о деятельности концерна CHR в России, поэтому призвал предпринимателей и политиков потребовать от АМКУ запрета на проведение этого соглашения.

Как писало ранее РБК-Украина, в середине августа 2024 года НАБУ сообщило главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко подозрение в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.