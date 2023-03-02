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На Тайване военные будут учиться отбивать высадку десанта

Иллюстративное фото: на Тайване военные будут учиться отбивать высадку десанта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Тайване на следующей неделе начнутся военные учения. Солдаты будут тренироваться отбивать высадку десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.

По информации издания, в ходе учений будет имитация высадки десанта и последующая контратака.

Учения будут проходить на так называемых 14 "красных пляжах", которые могут предоставить потенциальным захватчикам возможность создать плацдарм.

Также в тренировках задействуют подразделения военно-морских сил Тайваня. В издании отмечают, что Министерство национальной обороны планирует маневры у юго-западного побережья Тайваня с 27 по 31 марта. В тренировках примет участие подразделение, специализирующегося на уничтожении мин.

Целью учений является создание безопасного прохода для судоходства во время войны.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что к 2027 году Китай может создать предпосылки для военного вторжения на Тайвань.

Также мы писали, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Китай внимательно наблюдает за войной России против Украины и может начать свое вторжение на Тайвань.

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