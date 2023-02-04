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В ЦРУ считают, что Китай может напасть на Тайвань к 2027 году

Новина українською →
США, Суббота 04 февраля 2023 01:58
В ЦРУ считают, что Китай может напасть на Тайвань к 2027 году Фото: Китай может напасть на Тайвань к 2027 году (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Центральном разведывательном управлении США полагают, что к 2027 году Китай может создать предпосылки для военного вторжения в Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание NHK.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки есть данные, согласно которым глава китая Си Цзиньпин готовит вооруженные силы к вторжению в Тайвань до 2027 года.

"Это не означает, что он намерен начать вторжение в 2027 году или в любом другом году, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", - сказал директор ЦРУ.

Бернс подчеркнул, что "не стал бы недооценивать амбиции Си по Тайваню".

Недавно РБК-Украина сообщало, что американские аналитики смоделировали 24 сценария боевых действий США и Тайваня против Китая и определили вероятных победителей. Ранее мы писали, что США, Япония и союзники ужесточили подготовку к возможной войне за Тайвань.

Напомним, китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Во время военных учений 28 самолетов Китая ворвались в зону ПВО Тайваня.

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