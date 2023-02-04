В ЦРУ считают, что Китай может напасть на Тайвань к 2027 году

В Центральном разведывательном управлении США полагают, что к 2027 году Китай может создать предпосылки для военного вторжения в Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание NHK .

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки есть данные, согласно которым глава китая Си Цзиньпин готовит вооруженные силы к вторжению в Тайвань до 2027 года.

"Это не означает, что он намерен начать вторжение в 2027 году или в любом другом году, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", - сказал директор ЦРУ.

Бернс подчеркнул, что "не стал бы недооценивать амбиции Си по Тайваню".