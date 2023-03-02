На Тайвані військові навчатимуться відбивати висадку десанту

За інформацією видання, під час навчань буде імітація висадки десанту та контратака.

Навчання проходитимуть на так званих 14 "червоних пляжах", які можуть надати потенційним загарбникам можливість створити плацдарм.

Також у тренуваннях будуть задіяні підрозділи військово-морських сил Тайваню. У виданні зазначають, що Міністерство національної оборони планує маневри біля південно-західного узбережжя Тайваню з 27 до 31 березня. У тренуваннях візьме участь підрозділ, що спеціалізується на знищенні мін.

Метою навчань є створення безпечного проходу для судноплавства під час війни.