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На Тайвані військові навчатимуться відбивати висадку десанту

Ілюстративне фото: на Тайвані військові навчатимуться відбивати висадку десанту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На Тайвані наступного тижня розпочнуться військові навчання. Солдати тренуватимуться відбивати висадку десанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

За інформацією видання, під час навчань буде імітація висадки десанту та контратака.

Навчання проходитимуть на так званих 14 "червоних пляжах", які можуть надати потенційним загарбникам можливість створити плацдарм.

Також у тренуваннях будуть задіяні підрозділи військово-морських сил Тайваню. У виданні зазначають, що Міністерство національної оборони планує маневри біля південно-західного узбережжя Тайваню з 27 до 31 березня. У тренуваннях візьме участь підрозділ, що спеціалізується на знищенні мін.

Метою навчань є створення безпечного проходу для судноплавства під час війни.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення на Тайвань.

Також ми писали, що,за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Китай уважно спостерігає за війною Росії проти України і може розпочати своє вторгнення на Тайвань.

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