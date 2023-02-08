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Такая же, как в Европе. Столтенберг допустил войну в Азии

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Вашингтон, Среда 08 февраля 2023 21:54
Такая же, как в Европе. Столтенберг допустил войну в Азии Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай внимательно наблюдает за войной России против Украины и может начать свое вторжение на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время совместного брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Пекин внимательно наблюдает (за войной в Украине - ред.) и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения. Поэтому то, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии", - отметил Столтенберг.

По его словам, КНР продолжает существенно наращивать свои вооруженные силы, в том числе производит ядерное оружие “без какой-либо прозрачности”.

"Китай пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню, репрессирует своих граждан и ущемляет права человека, углубляет стратегическое партнерство с Москвой. Поэтому у союзников по НАТО есть реальные опасения", - добавил генсек.

Напомним, ранее первый заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявляла, что ее страна рассматривает возможность начала боевых действий между Китаем и Тайванем.

Также мы писали, что, по словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, к 2027 году Китай может создать предпосылки для военного вторжения в Тайвань.

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НАТО Китай Тайвань Йенс Столтенберг Война России против Украины
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