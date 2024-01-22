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Тайвань заявил о еще шести китайских воздушных шарах, летевших в сторону острова

Фото: Тайвань заявил, что заметил еще шесть китайских воздушных шаров (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство обороны Тайваня обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом, один из которых пересек остров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее

Выборы на Тайване

Напомним, накануне на Тайване прошли президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ГПП).

На фоне выборов спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в Вашингтоне планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента.

Больше о том, приведут ли выборы на Тайване к новому конфликту – читайте в материале РБК-Украина.

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